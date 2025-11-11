«أبونور» يعجز عن سداد 209.8 آلاف درهم متأخرات إيجارية

يواجه (أبونور - 37 عاماً) صعوبة في سداد متأخرات إيجارية للمسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته، تبلغ 209 آلاف و814 درهماً عن مدة خمس سنوات، حيث تراكمت عليه التزامات معيشية وأقساط بنكية، جعلته عاجزاً عن السداد، وقد أصبح مهدداً بدخول السجن، بعد أن رفع صاحب المسكن ضده دعوى قضائية يطالبه بسداد المبلغ المترتب عليه.

وقال (أبونور) لـ«الإمارات اليوم» إنه عمل في جهات حكومية وخاصة منذ عام 2005، واستطاع تكوين حياة مستقرة خالية من العقبات والصعوبات لأفراد أسرته المكونة من زوجته (ربة منزل) وطفلته (نور)، وكان يتقاضى راتباً، يسدد منه قرض البنك الشخصي، وإيجار المسكن، والمصروفات الدراسية لابنته (نور)، والجزء المتبقي يذهب لاحتياجات الأسرة من مأكل ومشرب».

وتابع: «حرصت خلال السنوات الماضية على سداد إيجار المسكن في الوقت المحدد، لكن بعد تعرضي لضغوط وظروف مالية صعبة، بدأت أعجز عن السداد بالموعد المحدد، وتراكمت المتأخرات الإيجارية تدريجياً عليّ، ولم أكن أعلم أن مالك المسكن باع العقار لمالك آخر، ولم يخطر المستأجرين ولم يتم التواصل معهم، وقد تلقيت في العام الجاري إخطاراً من المالك الجديد يفيد بوجود دعوى قضائية تطالبني بسداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليّ وقيمتها 209 آلاف و814 درهماً».

وأضاف: «حاولت التواصل مع المالك الجديد لتوضيح ظروفي التي أمر بها، وشرح سبب توقفي عن السداد الإيجاد بحلول ودية ترضي الطرفين، إلا أن مالك المسكن أصرّ على رفع الدعوى القضائية لسداد المبلغ المطلوب، وأنا حالياً أعيش في حالة من القلق بعد أن فوجئت بالقضية وبطلب المالك إخلاء المسكن بشكل فوري».

وأكمل: «أعمل موظفاً براتب بسيط بالكاد يغطي النفقات المعيشية اليومية لأسرتي، وليس لدي مصدر دخل إضافي يساعدني على سداد المبلغ الكبير المتراكم عليّ، كما أنني المعيل الوحيد للأسرة، وأخشى أن أجد نفسي وأسرتي بلا مأوى بعد سنوات من الاستقرار والعيش الكريم».

ويناشد (أبونور) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في سداد المبلغ حتى يتمكن من إنهاء القضية الإيجارية والحفاظ على استقرار أسرته، وتجاوز أزمته الصعبة.

• «أبونور» المعيل الوحيد لأسرته، ودخله بالكاد يغطي نفقات الحياة المعيشية اليومية.