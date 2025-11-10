«أبوسلمى» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي

يعاني (أبوسلمى - 57 عاماً) فشلاً كلوياً منذ سنوات عدة، ويحتاج إلى 23 ألفاً و800 درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي، لاستكمال جلسات الغسيل الكلوي وتلقي العلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فيما لا يستطيع المريض تدبير المبلغ بسبب ظروفه المادية الصعبة.

وروى المريض (أبوسلمى) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «تدهورت حالتي الصحية كثيراً منذ أكثر من 13 عاماً، بعد إصابتي بمرض السكري، وعدم علاجي بشكل منتظم، ما أدى إلى إصابتي بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع في الضغط، والكوليسترول، وأصبحت بحاجة إلى أدوية للحفاظ على صحتي».

وأضاف: «منذ عامين شعرت بألم شديد في الجهة اليمنى من البطن، فذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكشفت الفحوص والتحاليل المخبرية، وجود فشل كلوي، واحتياجي إلى جلسات غسيل كلوي»، وتابع (أبوسلمى): «أكّد لي الطبيب المعالج أنني بحاجة إلى غسيل كلوي، وقد انتهت بطاقة التأمين الصحي الخاصة بي، وأحتاج إلى تجديدها بكُلفة 23 ألفاً و800 درهم، ولا أملك أي جزء من المبلغ، حيث نعاني وأسرتي ظروفاً مادية قاسية تجعلنا عاجزين عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي، فأنا المعيل الوحيد لأسرتي وعاطل عن العمل بسبب المرض، وليس لديّ أي مصدر دخل لتغطية نفقاتنا المعيشية»، ويناشد المريض (أبوسلمى) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كُلفة تجديد التأمين الصحي، لمتابعة علاجه في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• المريض هو المعيل الوحيد للأسرة، وعاطل عن العمل، وليس لديه أي مصدر دخل لتغطية نفقاته المعيشية.