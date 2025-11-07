«شماء» تحتاج إلى 39 ألف درهم كلفة علاج أورام ليمفاوية

تعاني (شماء - 18 عاماً - يمنية) أوراماً ليمفاوية منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى عملية جراحية لاستئصالها وفحصها للتأكد مما إذا كانت حميدة أم خبيثة، ثم البدء في خطة علاجية مُكثّفة بكُلفة إجمالية 39 ألف درهم، ويمر والدها بظروف مالية صعبة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ قبل أن تتعرض حياة ابنته للخطر.

وأكّد تقرير طبي، صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن حالة المريضة لا تحتمل تأجيل العلاج.

وروى والد المريضة قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «قبل ثلاثة أشهر تقريباً شعرت ابنتي بتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة، وأعطيتها مسكناً، لكن من دون جدوى، فذهبت بها إلى أقرب عيادة، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص، لمعرفة سبب ارتفاع الحرارة، ووضعت تحت الملاحظة الطبية، وأُعطيت أدوية وتحسنت حالتها الصحية قليلاً».

وأضاف: «بعد أسبوع عادت الأعراض نفسها، إضافة إلى ظهور ورم أسفل الأذن والرقبة، وحينها نقلتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأعيدت كل الفحوص وأظهرت وجود خلل في عمل الغدد الليمفاوية، ما أدى إلى ظهور هذه الأعراض والأورام».

وتابع: «أكّد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لاستئصال هذه الأورام، ثم فحصها للتأكد مما إذا كانت سرطانية أم لا، ثم الالتزام بخطة علاجية، بقيمة إجمالية 39 ألف درهم».

وأشار إلى أن وضعه المالي لا يسمح له بتدبير المبلغ المطلوب للعلاج، لافتاً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، ويعمل بإحدى الجهات الخاصة في أبوظبي براتب شهري 4000 درهم، يدفع 1500 درهم للإيجار، والبقية تذهب لمتطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

وأوضح أن أسرته تعيش في حزن دائم، بسبب مرض الابنة الصغيرة وفي ظل العجز عن تدبير تكاليف علاجها، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته من أجل إنهاء أزمة ابنته مع المرض، قبل أن تتفاقم حالتها.

