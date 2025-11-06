«أم حسين» تعاني السرطان.. وتحتاج إلى 99.4 ألف درهم للعلاج

تعاني (أم حسين - 67 عاماً) سرطان الثدي منذ عام، وتحتاج إلى علاج بكُلفة 99 ألفاً و403 دراهم.

وتروي المريضة (أم حسين) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «شعرت في بداية المرض بحمى شديدة، وتعب وإرهاق، ولاحظت أيضاً وجود ورم تحت الإبط، فسارعت ابنتي بنقلي إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوص والتحاليل وصور الأشعة عن إصابتي بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة، ولابد من استئصال الأورام والثدي، والبدء بالعلاج الإشعاعي فوراً، حيث أصبحت حياتي مهددة بالخطر».

وأضافت: «أجريت العملية الجراحية واستقر وضعي الصحي، ثم حوّلني الطبيب المشرف على حالتي، إلى أحد المستشفيات الخاصة في دبي، للبدء بالعلاج الإشعاعي لهذا النوع من السرطانات، وليس لديَّ تأمين صحي يغطي كُلفة علاجي التي تبلغ شهرياً 99 ألفاً و403 دراهم».

وتابعت: «وضعي المالي صعب جداً في الفترة الحالية، وتوقفت عن تناول العلاج منذ شهرين، وتساعدني ابنتي بإعالة أسرتنا المكونة من أربعة أفراد، ودخلنا بالكاد يلبي المأكل والمشرب».

وناشدت المريضة (أم حسين) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير كُلفة العلاج تفادياً لتدهور وضعها الصحي.

سرطان الثدي

مرض سرطان الثدي نموّ غير طبيعي للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدي، وفي الأغلب يتكون الورم السرطاني في قنوات نقل الحليب، وأحياناً في الفصوص وجزء بسيط جداً في بقية الأنسجة.

وتستطيع الخلايا السرطانية الدخول إلى القنوات اللمفاوية، والانتشار من خلال هذه القنوات إلى العقد الليمفاوية، ومن ثم إلى أعضاء الجسم الأخرى، وذلك عن طريق الأوعية الليمفاوية أو الأوردة الدموية.