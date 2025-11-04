«أبوسالم» يحتاج إلى 354.4 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (أبوسالم - 39 عاماً - يمني)، منذ يونيو الماضي، سرطان الدم (لوكيميا)، وتتطلب حالته جلسات علاج كيماوي يعقبها إجراء عملية زراعة نخاع عظم، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بمبلغ 354 ألفاً و464 درهماً حتى يمكنه الانضمام إلى برنامج الإعفاء المخصص لمرضى السرطان، ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ من أجل السيطرة على وضعه الصحي وإنقاذ حياته من الخطر.

ويروي المريض قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «شعرت بارتفاع في درجة الحرارة وتعب وإرهاق شديدين بشكل مفاجئ، وتعرق غزير وآلام في المفاصل والعظام، فأخذت أدوية خافضة للحرارة، لكنها سكّنت الألم وخفّضت درجة الحرارة بشكل مؤقت، ما استدعى نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وبينت النتائج إصابتي بمرض سرطان الدم (لوكيميا)».

وأضاف: «كانت صدمة حقيقية غيرت حياتي بالكامل، ووقتها أكد الطبيب أن حالتي الصحية تستدعي خطة علاجية مكثفة تشمل جلسات علاج كيماوي يعقبها عملية زراعة نخاع عظمي للسيطرة على المرض».

وتابع: «بسبب وضعي المالي المتدني لا أستطيع توفير مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي، المقدر بـ354 ألفاً و464 درهماً، شرطاً أساسياً ليشملني برنامج الإعفاء لمرضى السرطان، حتى أتمكن من تنفيذ خطة العلاج».

واستطرد: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجة، وجميعهم يقيمون في اليمن، وأعمل في قطاع خاص وأتقاضى راتباً شهرياً 5000 درهم، أرسل 2000 درهم إلى أبنائي، والبقية تذهب إلى مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

وأشار إلى أمله في بدء العلاج في أسرع وقت ممكن، قبل أن يتفاقم مرضه، وتسوء حالته، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تجديد بطاقة التأمين الصحي.

المريض:

