«أبوهاني» يحتاج إلى 55 ألف درهم لعلاجه من مشكلات في الكلى وأمراض مزمنة

يعاني (أبوهاني - فلسطيني - 55 عاماً)، مشكلات صحية في الكلية، فضلاً عن إصابته بارتفاع في ضغط الدم والسكري، ويحتاج إلى أدوية ومتابعات دورية في المستشفى بقيمة 55 ألف درهم لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب مراعاة لظروفه المادية الصعبة.

وأفاد تقرير طبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض أصيب بفشل كلوي شديد، وخضع لعملية زراعة كلية في 2020، ويحتاج إلى متابعة دورية بمستشفى توام في العين بقسم أمراض الكلى، فضلاً عن حاجته إلى متابعة العلاج في الأقسام المختصة بأمراضه المزمنة.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، إذ يعاني ارتفاع السكري وضغط الدم، كما أن تفاقم حالته يُعجزه عن المشي، حيث يحتاج إلى العلاج بشكل مستمر.

وأضاف: «في عام 2020 أصبت بفشل كلوي شديد، وأجريتُ عملية زراعة كلية لأن جلسات الغسيل الكلوي لم تُجدِ نفعاً مع حالتي، ومكثت في المستشفى أياماً عدة حتى تحسن وضعي الصحي»، وتابع: «بعدها عدت إلى الحياة بشكل طبيعي، واستمر ذلك لفترة قصيرة، وسرعان ما انتكست حالتي، حيث شعرت بألم في الرأس ونزول وزني بشكل لافت، فضلاً عن عجزي عن القيام بأي عمل، فقررت الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على حالتي الصحية».

واستطرد: «بينت الفحوص ارتفاعاً شديداً في ضغط الدم والسكري، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى في الكلية، ونصحني الأطباء بضرورة الالتزام بالمتابعة الصحية في المستشفى وتلقي العلاج اللازم».

وأوضح أنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 6300 درهم، يدفع منه جزءاً للإيجار، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات أسرته المكونة من ثمانية أفراد، مشيراً إلى طلبه المساعدة من أهله وأصدقائه، إلا أن وضعهم المادي لا يسمح بتقديم أي معونة.

ويناشد أهل الخير لمساعدته على تدبير تكاليف علاجه، وإنقاذ حياته من المرض.

