«أبوفادي» يحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 72.7 ألف درهم

يعاني (أبوفادي - 47 عاماً) القدم السكرية، نتيجة إصابته في عام 2014 بأمراض مزمنة، تشمل ارتفاعاً في السكر وضغط الدم والكوليسترول، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة في مستشفى الجامعة بالشارقة، تبلغ كلفتها 72 ألفاً و790 درهماً.

وروى (أبوفادي) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في ديسمبر عام 2014، أثناء قضاء إجازتي السنوية مع أفراد أسرتي، بدأت بوخز خفيف وتنميل في أصابع القدم اليسرى، وعطش شديد وكثرة التبول، والجوع الشديد على الرغم من تناولي جميع الوجبات، ظننت في بداية الأمر أنه مجرد تعب وإرهاق عابر، لكن الأعراض كانت تتكرر وتزداد حدّتها، حتى لا حظت وجود جروح صغيرة يصعب التئامها».

وتابع: «نقلتني زوجتي إلى مستشفى خاص في إمارة عجمان، و أجريت الفحوص والتحاليل المخبرية، وأخبرني الطبيب المعالج بأنني مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وحرصت خلال الأعوام الماضية على تناول الأدوية في مواعيدها المحددة ومتابعة الفحوص الدورية، حيث كان التأمين الصحي يغطي جزءاً من تكاليف العلاج والأدوية وأسدّد المبلغ المتبقي».

وأكمل: «استمرت حالتي على هذا الوضع حتى سبتمبر الماضي، حيث بدأت أشعر بوخز وتنميل شديد في القدم اليسرى، تلتهما تقرحات في مختلف أنحاء جسدي، إلى أن تطور الأمر الوضع وأصبحت غير قادر على الوقوف والمشي لمسافات بعيدة، فذهبت إلى مستشفى المدينة الجامعية في الشارقة، وكشفت الفحوص والتحاليل الطبية أنني أعاني القدم السكرية نتيجة مضاعفات مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ونصحني الطبيب بإجراء عملية جراحية عاجلة للرجل اليسرى، بسبب تفاقم التقرحات والجروح العميقة في القدم اليسرى، الناتجة عن ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، حيث لم تعد الجروح تستجيب للعلاج الدوائي والتنظيف الموضعي، ما يزيد خطر انتشار الالتهابات في العظام و الأنسجة، ويؤدي إلى بتر القدم بالكامل في حال تأخر التدخل الجراحي».

وتابع: «في مارس من العام الجاري، تم إيقافي عن العمل بسبب حالتي الصحية، وعدم قدرتي على العمل لساعات طويلة في الجهة التي أعمل فيها، وأصبحت غير قادر على توفير تكاليف العملية الجراحية البالغة 72 ألفاً و790 درهماً، وقد أكد الطبيب المعالج سرعة إجراء العملية تفادياً لتدهور حالتي الصحية».

ويناشد (أبوفادي) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير كلفة علاجه، في ظل وضعه الصحي المتردي.