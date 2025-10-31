«أبوعلياء» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (أبوعلياء - 56 عاماً - من جزر القمر) فشلاً كلوياً مزمناً، فضلاً عن إصابته بالسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 23 ألفاً و800 درهم، من أجل استكمال جلسات الغسيل الكلوي والحصول على الأدوية اللازمة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى حالته المالية الصعبة.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن عدم التزام المريض بجلسات الغسيل الكلوي سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض قائلاً، إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ أكثر من 15 عاماً، بعدما أصيب بمرض السكري، ما تسبب في إصابته بأمراض أخرى، منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومنذ ذلك الوقت وهو يلتزم بخطة علاجية للسيطرة على حالته الصحية.

وأضاف: «منذ عامين شعرتُ بألم شديد في الجهة اليمنى من البطن، لدرجة عجزت معها عن الذهاب إلى الحمام، أو تناول الطعام، فذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأجريت بعض الفحوص والتحاليل التي أظهرت وجود خلل في عمل الكلى، مع اشتباه في فشل كلوي، لكن طمأنني الطبيب وأعطاني بعض الأدوية والمسكنات لتخفيف الالتهابات، على أن نعيد التحاليل مرة أخرى».

وتابع: «خرجت من المستشفى، وأثناء وجودي خارج المنزل فقدت الوعي ونُقلت مرة أخرى إلى المستشفى، وأعيدت كل التحاليل وتبين أنني مصاب بالفشل الكلوي، وبدأت على الفور في جلسات الغسيل الكلوي، وخضعت للعناية الطبية لمدة أسبوع في المستشفى، قبل أن أعود إلى المنزل».

واستطرد: «أكد الطبيب المعالج أن عدم الالتزام بجلسات الغسيل الكلوي والأدوية والغذاء الصحي، سيؤدي إلى تدهور حالتي الصحية».

وأشار إلى أنه «كان يعتمد بشكل أساسي على بطاقة التأمين الصحي في تلقي العلاج اللازم، والآن يحتاج إلى تجديدها بـ23 ألفاً و800 درهم من أجل استكمال علاجه».

وأوضح أنه كان يعمل في محل تجاري براتب 2000 درهم، لكنه الآن بات عاجزاً عن العمل بسبب مرضه، لافتاً إلى أنه يعول أسرة من أربعة أفراد، ويعيشون على مساعدة مالية من أخيه الأكبر لتلبية متطلبات حياتهم اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

«المريض»:

• فقدتُ عملي بسبب المرض، وأعيش أنا وأسرتي المكونة من 4 أفراد على إعانة مالية من أخي، لتلبية متطلباتنا اليومية من مأكل ومشرب.