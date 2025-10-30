«أبوعلي» يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بـ 9100 درهم

يعاني (أبوعلي - سوري - 70 عاماً)، مشكلات صحية في الكلى والقلب منذ سنوات عدة، وخضع لعملية زراعة كلية في 2016 بعد إصابته بفشل كلوي، كما أجرى عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات نتيجة لتعرّضه لجلطة، فضلاً عن أنه يعاني أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بـ9100 درهم، من أجل الحصول على الأدوية اللازمة للسيطرة على وضعه الصحي الصعب.

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، حرصاً على تأمين حياته من الخطر.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن حالة المريض تستدعي المراجعة الطبية المنتظمة في المستشفى.

ويروي ابن المريض قصة معاناة والده مع المرض، قائلاً: «أجرى والدي عملية زراعة كلية في سورية عام 2016، وبعدها تحسنت حالته الصحية وحصل على فرصة عمل في الإمارات، وجئنا إلى هنا، لكن بعد فترة أصيب بضيق شديد في التنفس، ونقلناه بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ووقتها كان فاقداً الوعي فتم إنعاشه، وأجريت له الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت حاجته إلى تركيب دعامات في القلب، عبر عميلة قسطرة».

وأضاف: «تحسنت حالته وسُمح لنا بإخراجه من المستشفى، مع الالتزام بأخذ الأدوية والمتابعات الطبية، لكن فوجئنا منذ فترة بفقدانه الوعي بسبب ارتفاع السكري، فنقلناه إلى المستشفى، وأكد الأطباء أنه يحتاج إلى الالتزام بخطة علاجية منتظمة، إلا أن ذلك يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بقيمة 9100 درهم، من أجل الحصول على العلاج اللازم».

وتابع الابن: «أنا المعيل الوحيد للأسرة بعد أن أصبح والدي عاطلاً عن العمل بسبب المرض، وأسرتنا مكونة من خمسة أفراد، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 7000 درهم، أدفع منه 1500 درهم للأقساط البنكية، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات حياتنا اليومية».

وأوضح أنه يعجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالده، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب للعلاج قبل أن تتعرّض حياة والده للخطر.

