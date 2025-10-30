فريق طبي في دبي ينقذ حياة سائحة أصيبت بأزمة قلبية على متن سفينة

أنقذ فريق طبي في دبي حياة مسافرة أوروبية تبلغ من العمر (65 عاماً)، أصيبت بأزمة قلبية حادة أثناء وجودها في باخرة سياحية ترسو بدبي، ليتم نقلها بشكل عاجل عبر مركبة إسعاف تابعة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى مستشفى خاص بدبي في زمن قياسي خلال دقائق، ما أسهم في إنقاذ حياتها في الوقت المناسب.

ووصلت المريضة إلى المستشفى، وكانت تعاني فقدان الوعي، بسبب تباطؤ شديد في نبضات القلب، ما هدد حياتها بتوقف عضلة القلب.

وتولى فريق طبي متخصص بقيادة الطبيب الدكتور عبدالله الهاجري استشاري القلب والقسطرة في دبي، استقبال الحالة والتعامل معها فور وصولها.

وقال الدكتور الهاجري الذي أجرى جراحة للسائحة: «كانت الحالة الصحية للمسافرة خطرة، وما زاد من صعوبتها أن المريضة متقدمة في العمر، لكن تم وضع خطة علاجية عاجلة، وخضعت لعملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب مزدوج الأقطاب بمواصفات خاصة تضمن استمرارية نشاط بطاريته لفترة طويلة، ما أسهم في شفائها واستقرار حالتها بشكل كامل».

وأكّد أن دولة الإمارات تتمتع بخدمات طبية فائقة، وتتميّز بتكامل الخدمات الصحية، ما يسهم في التعامل مع أي حالة مرضية في وقت قياسي، وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

من جانبها، أعربت السائحة عن امتنانها العميق للفريق الطبي ولمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على سرعة الاستجابة وجودة الرعاية التي تلقتها من الفريق الطبي، مشيدة بالمستوى العالمي للخدمات الصحية في دولة الإمارات، والتي كانت السبب في إنقاذ حياتها، واستقرار حالتها الصحية في لحظات حاسمة.