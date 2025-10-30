«أم نجاة» تحتاج إلى عــــلاج لتخثر الدم بـ 13.2 ألف درهم

تعاني (أم نجاة - مصرية - 50 عاماً) مرض سرعة تجلط الدم (فرط تخثر الدم)، ما أدى إلى إصابتها بجلطات عدة، كما أنها مصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وتحتاج إلى أدوية ومتابعة دورية في المستشفى بقيمة 13 ألفاً و296 درهماً لمدة ستة أشهر، لكن ظروف أسرتها لا تسمح لها بتدبير المبلغ المطلوب، ويناشد زوجها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته من أجل تأمين حياة زوجته.

ويروي زوج المريضة قصة معاناتها مع المرض قائلاً: «تعاني زوجتي تورماً في الساق منذ سنوات عدة، وتشعر بتعب وتعرق شديدين عند أداء أي عمل في المنزل، وذهبت بها إلى مستشفى دبي الحكومي لإجراء بعض الفحوص، والاطمئنان على وضعها الصحي».

وأضاف: «أظهرت نتائج الفحوص أنها تعاني (سرعة تجلط الدم)، وتحتاج إلى أدوية خاصة للسيطرة على المرض، إضافة إلى أنها تعاني ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، ونصحنا الطبيب بإبعادها عن أي عمل يُجهدها، واتباع نظام غذائي صحي، مع الالتزام بإعطائها الأدوية والفيتامينات اللازمة».

وتابع: «منذ فترة عجزت زوجتي عن الحركة، وكانت تشعر بألم في القدم اليسرى، ما استدعى نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وهناك تبين أنها مصابة بجلطة في القدم، نتيجة لعدم الالتزام بالخطة العلاجية الموصوفة، وأكد الأطباء أنه لا بديل عن أخذ الأدوية المناسبة، والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي اللازم، وبقيت في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية».

واستطرد: «خرجنا من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، لكن أصبحنا في حاجة ماسّة إلى شراء الأدوية اللازمة التي تبلغ قيمتها 13 ألفاً و296 درهماً لمدة ستة أشهر، وبسبب ظروفنا المالية الصعبة لا نستطيع تدبير تكاليف علاجها، وأخاف أن تنتكس حالتها الصحية بشكل أكبر».

وأوضح أنه هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، ويعمل بدوام جزئي في إحدى الجهات الخاصة في دبي براتب 7000 درهم، يدفع منه 3000 درهم للإيجار، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاجها وإنقاذ حياتها من الخطر.

زوج المريضة:

