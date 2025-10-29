«أبوعمر» يحتاج إلى 137 ألف درهم لإجراء جراحة عاجلة في «الأورطي»

يعاني (أبوعمر - أردني - 63 عاماً) مشكلات صحية في الشريان الأورطي بالقلب، ويحتاج إلى 137 ألف درهم، لإجراء عملية جراحية عاجلة في غضون أسبوع نظراً إلى سوء حالته الصحية، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، مراعاةً لظروفه المادية الصعبة.

ويروي المريض قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعيش على هذه الأرض الطيبة منذ سنوات عدة، وُلِد أبنائي وترعرعوا هنا، وعملت في مجال التدريس لأكثر من 20 عاماً، وفي أبريل الماضي فوجئت بارتفاع في ضغط الدم وصعوبة في التنفس، وشعرت بتعب عام في جسدي، وحُجزت في مستشفى صقر في رأس الخيمة، وأجريت بعض الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة اللازمة، وبيّنت النتائج إصابتي بمشكلات في الشريان الأورطي أو ما يُسمى بـ(الأبهر)».

وأضاف: «تم تحويلي إلى مستشفى القاسمي في الشارقة، وأعدت كل الفحوص، والتي أثبتت تهالك الشريان الأورطي، ونظراً إلى خطورة وضعي الصحي ذهبت بهذه التحاليل إلى مستشفى كليفلاند أبوظبي، وهناك أكّد الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية نظراً إلى سوء حالتي الصحية».

وتابع: «بالفعل خضعت لعملية جراحية في الجزء الأسفل من الشريان الأورطي، والآن أحتاج إلى عميلة ثانية في الجزء الآخر من الشريان»، لافتاً إلى أن عدم إجراء العملية يُعرّض حياته للخطر بنسبة 50% في أول سنة، لتأثر الدم الواصل إلى القلب، حسب رأي الأطباء.

وأوضح أن كُلفة العملية 137 ألف درهم، وهذا مبلغ يفوق إمكاناته المالية المتواضعة، قائلاً: «كنت أعمل سابقاً في مجال التدريس، لكن لكبر سني تم إنهاء خدماتي، وحالياً ابنتي هي المعيلة الوحيدة لنا وتعمل معلمة في إحدى المدارس براتب 6000 درهم، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها وكيفية تدبير مبلغ العملية».

وأضاف: «لديّ أسرة مكونة من ستة أبناء، وأقيم في شقة إيجارها السنوي 36 ألف درهم، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف العملية الجراحية العاجلة التي أحتاج إليها نظراً إلى الوضع الصحي المتردي الذي أعانيه».

الشريان الأورطي

يُعدّ الشريان الأورطي أكبر شريان في جسم الإنسان، ويوزع الدم المؤكسج إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الدورة الدموية الكبرى التي تبدأ من البطين الأيسر وتنتهي في الأذين الأيمن.

