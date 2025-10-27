«أبوآدم» يعاني سرطان المثانة ويحتاج إلى 40 ألف درهم للعلاج

أصيب (أبوآدم - ليبي - 55 عاماً) بسرطان المثانة منذ ستة أشهر، ويحتاج إلى علاج كيماوي بجرعات مكثفة وعلاج مناعي، وأدوية خاصة لعلاج حالته بكلفة 40 ألف درهم، بحسب تقرير مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي.

ويروي المريض (أبوآدم) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «تدهورت حالتي الصحية منذ ستة أشهر، وازدادت سوءاً في الآونة الأخيرة، ما اضطرني للذهاب إلى الطبيب في حالة طوارئ، وخضعتُ لفحوص وتحاليل كشفت أن هناك خللاً في وظائف الكلى».

وأكمل (أبوآدم): «خرجت من المستشفى وأكملت العلاج بالأدوية، لكن سرعان ما عادت حالتي أسوأ من السابق، فتم إسعافي مرة أخرى في قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وخضعت لفحوص جديدة، كشفت وجود ورم سرطاني في الحالب والمسالك البولية، يهدد حياتي بالخطر، كما قال لي الطبيب المعالج». وأضاف: «قرر الطبيب استئصال الحالب، وأكد ضرورة الخضوع لجلسات علاج كيماوي، كي لا ينتشر المرض ويؤثر في بقية أعضاء الجسم، وأحتاج بشكل عاجل إلى علاج كيماوي ومناعي بصورة مكثفة، وتناول أدوية خاصة تبلغ كلفتها بشكل مبدئي 40 ألف درهم».

وأكمل: «أنا الآن عاطل عن العمل بسبب ظروفي الصحية المتدهورة، ولا أستطيع تدبير كلفة العلاج، وليس لدي أي تأمين صحي، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، ويساعدني أخي الكبير في تدبير نفقات الحياة المعيشية اليومية وإيجار السكن».

ويناشد (أبوآدم) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العلاج، في ظل وضعه الصحي المتدهور.

سرطان المثانة

ينشأ في بطانة المثانة وغالباً ما يصيب كبار السنّ، والرجال أكثر عرضة للإصابة به من النساء.

