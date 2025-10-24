«أبوتالا» يحتاج إلى 204.3 آلاف درهم للعلاج من سرطان الدماغ

يعاني (أبوتالا - سوري - 36 عاماً) سرطان الدماغ منذ سبتمبر الماضي، ويحتاج إلى جلسات علاج إشعاعي وكيماوي مكثفة، بقيمة 204 آلاف و394 درهماً، إلا أن ظروفه المادية المتدنية لا تسمح له بتدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير أن يمدّوا له يد العون، لإنقاذ حياته من الخطر.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «في سبتمبر من العام الجاري، أثناء فترة العمل الصباحية شعرت بصعوبة في النطق، وتلعثم أثناء الحديث وتشوش وازدواجية في الرؤية ودوخة وعدم توازن، فتوقّعت أن السبب إجراء عملية خلع ضرس قبل ثلاثة أيام، إلا أنني بدأت أشعر بأن الصداع يزداد تدريجياً بمرور الوقت إضافة إلى قيء غير مبرّر، وإرهاق وتعب شديدين على غير المعتاد، فذهبت إلى أقرب مستشفى حكومي».

وأضاف: «أجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، وأظهرت النتائج وجود ورم كبير الحجم في الرأس، ويقع في منطقة معقدة وحساسة من الدماغ، وأكّد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من الورم، وإبقاء الجزء الآخر لتفادي حدوث مضاعفات خطرة قد تهدد حياتي».

وتابع: «أجريت العملية الجراحية، واتضح من نتائج فحص عينة الورم أنه من النوع الخبيث من الدرجة الثالثة، وأكّد الفريق الطبي المعالج ضرورة متابعة حالتي الصحية، ونُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وتقرّر البدء في خطة علاجية مكثفة تشمل جلسات علاج إشعاعي وكيماوي، لإبطاء نمو الخلايا السرطانية المتبقية ومحاولة القضاء عليها».

واستطرد: «أعجز عن تدبير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب للعلاج والمقدر بـ204 آلاف و394 درهماً، نظراً إلى ظروفي المالية الصعبة، كما أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) وطفلة، وأتقاضى راتباً 4500 درهم، أسدد منه الرسوم الدراسية وإيجار المسكن وقسطاً بنكياً، إضافة إلى الأدوية».

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير كُلفة العلاج، من أجل إنقاذ حياته من المرض.

المريض:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) وطفلة، وأتقاضى راتباً 4500 درهم، أسدد منه الرسوم الدراسية وإيجار المسكن وقسطاً بنكياً، إضافة إلى الأدوية.