«الإمارات للإفتاء الشرعي» يشارك في ورشة «مسؤوليات الطالب المبتعث»

شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ورشة عمل عنوانها «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»، التي نظّمها مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة، وذلك في إطار الإعداد والتأهيل لطلبة دولة الإمارات المقبلين على رحلتهم الدراسية خارج الدولة.

وتهدف الورشة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشرعية والقيم الوطنية التي تعينهم على أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية، وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة، تراعي احتياجاتهم الواقعية في بيئات الابتعاث المختلفة، كما تسعى إلى تعزيز هويتهم الثقافية والدينية، وترسيخ قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمعات التي يدرسون فيها، بما يرسّخ حضور الطالب الإماراتي كنموذج حضاري متوازن، يعكس الصورة المشرقة للدولة.

وخلال الورشة، أعلن المجلس عن إطلاق خدمتين نوعيتين موجّهتين للطلبة الإماراتيين المبتعثين، وذلك ضمن خدماته الإفتائية الرقمية، وهما: خدمة طلب الفتوى الشرعية التي تمكّنهم من التواصل المباشر مع المجلس والحصول على إجابات شرعية موثوقة على استفساراتهم المختلفة، وإصدار «الطالب الإماراتي المبتعث، أسئلة وأجوبة» الذي يضم مجموعة مختارة من الفتاوى التي تبيّن أبرز المسائل الشرعية العملية، مثل الطهارة، والصلاة، والصيام، وأحكام الأطعمة والأشربة، وغيرها من القضايا اليومية التي يحتاجها الطالب خلال فترة الابتعاث. وأكد المجلس أنّ مشاركته في الورشة تأتي في إطار تفعيل دوره المجتمعي، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية، بما يحقق أهداف الدولة في رعاية الشباب، وضمان تهيئة بيئة ابتعاث داعمة تحافظ على هوية الطالب الإماراتي وتعينه على التميز الأكاديمي والمعرفي، انسجاماً مع رسالة المجلس في ترسيخ منهج الاعتدال في الفتوى الشرعية.