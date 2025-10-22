«حسين» يعاني «لوكيميا» ويحتاج إلى 285 ألف درهم لاستخراج بطاقة تأمين صحي

يعاني (حسين - يمني - 38 عاماً)، سرطان الدم النخاعي الحاد (لوكيميا) منذ خمسة أشهر، ويحتاج إلى استخراج بطاقة تأمين صحي بقيمة 285 ألف درهم من أجل الحصول على جلسات علاج كيماوي، إلا أن ظروفه المادية الصعبة تحول دون قدرته على تحمل جزء ولو بسيطاً من تكاليف العلاج.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريض خضع لجرعة علاج كيماوي واحدة للسيطرة على حالته الصحية، إلا أنه يحتاج إلى استكمال العلاج حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً: «قبل أشهر عدة شعرت بتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة، وخفقان في ضربات القلب، وعدم القدرة على التنفس، فأخبرت صديقاً معي في السكن، فأخذني إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل للتعرف على أسباب تلك الأعراض، ووضعني تحت الملاحظة الطبية، وأعطاني بعض المضادات والمسكنات، وتحسنت حالتي الصحية قليلاً».

وتابع: «أظهرت نتيجة الفحوص نقصاً في كرات الدم الحمراء، مع اشتباه في الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد (اللوكيميا)، وأعيدت الفحوص مرة أخرى وتأكدت إصابتي».

واستطرد: «لم أتمالك نفسي فور سماع الخبر وفقدت الوعي، وبعد ذلك أخبرني الطبيب بضرورة البدء في العلاج الكيماوي فوراً للسيطرة على السرطان، وبالفعل وفر لي المستشفى جلسة علاج واحدة، والآن أحتاج إلى استكمال البرنامج العلاجي قبل أن تتعرض حياتي للخطر، ويتطلب الأمر استخراج بطاقة تأمين صحي بقيمة 285 ألف درهم، إلا أن ظروفي المادية الصعبة تحول دون قدرتي على تدبير جزء ولو بسيطاً من هذا المبلغ».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد يعيشون في اليمن، لكنه الآن أصبح عاجزاً عن توفير النفقات لهم، ويعيش مع أحد أصدقائه الذي يقدم له مساعدات مالية.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير كلفة استخراج بطاقة التأمين الصحي من أجل إنقاذ حياته من المرض.

اللوكيميا

سرطان الدم (اللوكيميا) هو نوع من أنواع السرطان الذي يصيب الدم ونخاع العظم، مسبباً إنتاجاً كثيفاً وغير طبيعي لكرات الدم البيضاء، ما يعوق قدرتها على مواجهة أنواع العدوى المختلفة، إضافة إلى إعاقة نخاع العظم عن إنتاج كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية. ويعد العلاج الكيميائي لسرطان الدم هو العلاج الأكثر شيوعاً ويهدف إلى قتل الخلايا السرطانية ومنعها من التكاثر، كما يعد زرع الخلايا الجذعية أو زراعة نخاع العظم علاجاً يستبدل الخلايا السرطانية المكونة للدم بخلايا جديدة سليمة، وذلك بعد تدمير الخلايا السرطانية بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

المريض:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 4 أفراد يعيشون في اليمن، وأصبحت الآن عاجزاً عن توفير النفقات لهم، وأعيش مع أحد أصدقائي الذي يقدم لي مساعدات مالية.