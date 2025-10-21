«أبوهادي» يحتاج إلى 41 ألف درهم لعلاج سرطان البروستاتا

يعاني المسنّ «أبوهادي» سرطان البروستاتا، إلى جانب أمراض مزمنة أخرى، هي القلب والسكر والضغط والكوليسترول، وحالته الصحية حرجة.

وهو يحتاج إلى 41 ألف درهم، للأدوية والمتابعة المستمرة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، للسيطرة على المرض ومنع تدهور حالته.

وشرح المريض أن التأمين الصحي يغطي جزءاً محدداً من كلفة العلاج، في حين يتعين عليه سداد المبالغ التي تتجاوز حدود التغطية التأمينية، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته على توفير احتياجاته العلاجية.

وأكد تقرير طبي صدر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية أن المريض البالغ 75 عاماً يعاني سرطان البروستاتا، ويحتاج إلى برنامج علاجي وحقن وأدوية بشكل منتظم، مع المتابعة الدورية لحالته الصحية.

وروى المريض «أبوهادي» لـ«الإمارات اليوم» أن معاناته مع المرض بدأت في فبراير عام 2023، عندما شعر بحرقة أثناء التبول ولاحظ وجود دم في البول، ورافق ذلك شعوره بآلام أسفل الظهر، وتعب عام، وفقدانه الشهية والوزن.

وذكر أن الأعراض كانت تزداد حدةً يوماً بعد الآخر، مضيفاً أنه حرص على تناول كميات كبيرة من الماء والمشروبات العشبية، في البداية، لكنها لم تُجدِ نفعاً، فتوجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث مكث مدة 20 يوماً، أجريت له خلالها فحوص وتحاليل مخبرية وأشعة مقطعية، أظهرت نتائجها أنه مصاب بسرطان البروستاتا. وتابع: «خضعت لعملية جراحية مستعجلة لاستئصال الورم، لكن الفحص أظهر لاحقاً أن السرطان منتشر إلى العظام، ما استدعى خضوعي لجلسات علاج إشعاعي وكيماوي. وأوصاني الطبيب بالمواظبة على تناول الأدوية والمراجعات الدورية في مواعيدها، وقد استمعت لوصيته طول الفترة الماضية، لكنني توقفت عن تناول الأدوية في أغسطس الماضي، لأن التأمين الصحي يغطي جزءاً منها، وهو ما وضع عبء سداد كلفة الجزء المتبقي على ابني، المعيل الوحيد للأسرة، والمشكلة أنه يعيل أسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل) إلى جانب والديه الكبيرين في السنّ، ولا يستطيع توفير المبلغ المطلوب، نظراً لظروفه المالية المتواضعة، إذ يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4700 درهم، يسدد منه إيجار المسكن ومصاريف الحياة اليومية ورسوم التعليم لأبنائه».

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة الأدوية والمراجعات الدورية، لتخفيف آلامه المستمرة وإنقاذ حياته من الخطر.