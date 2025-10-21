«أبوياسر» يحتاج إلى 475 ألف درهم لعلاج آثار جلطة دماغية

تعرّض المريض «أبوياسر»، البالغ من العمر 69 عاماً، لجلطة دماغية قبل أربعة أشهر تقريباً، نُقل على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتمكّن الأطباء من إنقاذ حياته، لكن الجلطة أدت إلى إصابته بخلل في عمل أعصاب المخ، وشلل أفقده قدرته على التحرك أو المشي.

ويحتاج المريض، حالياً، إلى علاج تأهيلي ووظيفي في أحد المراكز المتخصصة في أبوظبي.

وتبلغ كلفة علاجه لمدة ستة أشهر 475 ألف درهم، والمشكلة أن الإمكانات المالية لابنه، معيله الوحيد، لا تسمح له بتدبير هذا المبلغ.

وناشد الابن أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف علاج والده، لخوفه من تعرّض حياته للخطر، أو بقائه طريح الفراش.​

وأفاد تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض أُدخل إلى قسم الطوارئ، فاقداً الوعي، وبعد إنعاشه وإجراء التحاليل والفحوص الطبية اللازمة له، تبيّن أنه مصاب بجلطة دماغية، ما استدعى إجراء عملية قسطرة للدماغ بشكل مستعجل، لإنقاذ حياته».

وأضاف التقرير أن «المريض مكث بضعة أسابيع في قسم العناية المركزة، وتلقّى العناية الطبية اللازمة، وتحسّنت حالته بالتدريج، ولكن الجلطة الدماغية التي أصيب بها، أثرت في عمل أعصاب المخ لديه، ما أدى إلى إصابته بالشلل وعدم قدرته على التحرك، وهو يحتاج حالياً إلى العلاج التأهيلي والوظيفي في أحد المراكز المتخصصة».

وقال ابن المريض: «حالة والدي الصحية تدهورت قبل أشهر، إذ فقد الوعي فجأة، فشعرنا بالخوف عليه، وسارعنا في الاتصال بسيارة الإسعاف، التي نقلته إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية. وبعد إنعاشه، وإنقاذ حياته، أجريت له الفحوص اللازمة، للتأكد من حالته الصحية، وتبيّن أنه مصاب بجلطة دماغية، وتقرر إجراء عملية قسطرة لإزالة التجلط من المخ». وتابع: «مكث والدي شهراً في قسم العناية المركزة في المستشفى، وهو لايزال راقداً في المستشفى».

وأكمل: «تحسّنت حالة والدي بالتدريج، لكن اختصاصي أمراض المخ والأعصاب أخبرنا بأن الجلطة أثرت في أعصاب والدي، وأصابته بخلل في أجزاء المخ أدى إلى إصابته بالشلل، وقال إن علينا نقله إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي».

وأضاف الابن أنه عاجز تماماً عن تدبير تكاليف علاج والده، لأنه المعيل الوحيد لأسرته، المكونة من ستة أفراد، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 5000 درهم، وعليه أقساط بنكية.

وناشد ابن المريض أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة أن يبادروا بمدّ أياديهم لمساعدته على تدبير تكاليف علاج والده المريض.

الجلطة الدماغية

خلل مفاجئ في واحد أو أكثر من الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وتسبب خللاً أو نقصاً في حصول الدماغ على الأوكسجين، ما يسبب تلفاً أو تعطيلاً لخلايا الدماغ.

وكلما عادت التروية الدموية للدماغ إلى وضعها الطبيعي بشكل أسرع بعد حدوث السكتة، كانت النتائج وفرص الشفاء أكبر.