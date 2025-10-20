«أم طلال» تحتاج إلى 7.1 آلاف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تعاني المريضة (أم طلال- يمنية- 39 عاماً) مرض السكري من النوع الأول، وهشاشة العظام، وارتفاع الضغط، والكوليسترول، إضافة إلى خلل في عمل الغدة، ونقص الفيتامينات، وأُصيبت أخيراً بتلف في الأعصاب الحركية والحسية، وتحتاج إلى علاجات وأدوية ومتابعة دورية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلا أن انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي يمنعها من الحصول على احتياجاتها العلاجية.

ويتعين على المريضة سداد 7171 درهماً لتجديد بطاقة التأمين الصحي لها، لكن إمكانات زوجها المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ.

وناشد زوج المريضة أهل الخير مساعدته على سداد كُلفة تجديد بطاقة الضمان لزوجته، حتى لا تتعرّض حياتها للخطر، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، اطلعت عليه «الإمارات اليوم» بأن «المريضة تعاني مرض السكري من النوع الأول، الذي نجم عنه اعتلال وتلف في الأعصاب، كما أنها تعاني مرض ارتفاع ضغط الدم».

وقال إن المريضة تتلقى العلاج في قسم الأعصاب، وتحتاج إلى متابعة مستمرة في المستشفى، وإلى علاج وأدوية لأمراضها المزمنة، لافتاً إلى ضرورة تجديد التأمين الصحي لها حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي العلاج.

وروى (أبوطلال) أن زوجته أصيبت بمرض السكري قبل سنوات، وكانت تتلقى العلاج والأدوية الخاصة بها بانتظام، لكنها عانت في الفترة الأخيرة آلاماً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، رافقها شعور دائم بالتعب عند بذلها أي مجهود في البيت.

وأضاف: «اصطحبتها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لأنه قريب من منزلنا، لإجراء الفحوص لها والاطمئنان إلى وضعها الصحي، وأخبرت الطبيب بما تعانيه، فطلب أن تمكث في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوص والتحاليل لها، وقرر إعطاءها بعض المسكنات، للسيطرة على الآلام».

وأضاف الزوج أن (أم طلال) ظلت في المستشفى ليومين، حتى استقر وضعها، لكن الطبيب شرح أنها تعاني هشاشة حادة في العظام، وتلفاً في الأعصاب بسبب مرض السكري، فضلاً عن ارتفاع الضغط والكوليسترول، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى علاج خاص وأدوية وفيتامينات، ومتابعات دورية. وقال (أبوطلال): «في تلك الفترة كان بإمكاننا تدبير كُلفة العلاج في ظل وجود التأمين الصحي، لكن صلاحية بطاقتها انتهت أخيراً، وترافق ذلك مع تدهور وضعي المالي، وهو ما منعني من الاستمرار في سداد كُلفة علاجها، أو تجديد بطاقة التأمين الصحي لها».

وتابع: «زوجتي لا تأخذ أدويتها، منذ مدة، وحالتها الصحية في تدهور مستمر».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأسرته، التي تتكون من خمسة أفراد، وهو يعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب 8000 درهم، يسدد منه 2000 درهم شهرياً للإيجار، وما تبقى منه بالكاد يكفي لتلبية متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

وذكر أن زوجته تحتاج إلى 7171 درهماً لتجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى تتمكن من استئناف رحلة العلاج، وأنه عاجز عن توفير أي جزء من المبلغ، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة أن يمدوا له يد المساعدة لإنقاذ حياة زوجته.