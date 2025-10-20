«أبوتاج الدين» يحتاج إلى 49.1 ألف درهم لعلاج سرطان المثانة

يعاني (أبوتاج الدين - سوداني -61 عاماً) سرطان المثانة منذ أغسطس الماضي، ويحتاج إلى 40 ألف درهم لإجراء عملية جراحية مستعجلة في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، إلى جانب استكمال العلاج وأخذ الأدوية.

كما يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي، البالغة قيمتها 9132 درهماً، فيما لا تسمح الإمكانات المالية لابنه الأكبر، ومعيله الوحيد، بتدبير هذه المبالغ.

وناشد (أبوتاج الدين) أهل الخير مساعدته على تدبير كلفة العلاج، وتجديد البطاقة، لخوفه من تعرّض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن المريض يحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة، وعلاج مكثف للسيطرة على الورم والحد من انتشاره.

ويروي المريض (أبوتاج الدين) أن حالته ساءت كثيراً في أغسطس الماضي، إذ شعر بتعب شديد، وتورّم في الساقين وفقدان الوزن، وألم أسفل الظهر، وصعوبة وضعف وحرقان في البول، وظن في البداية أن سبب تلك الأعراض عدم مواظبته على شرب المياه بكميات كافية.

لكن استمرار الأعراض دفع ابنه لاصطحابه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وبعد وصوله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أجريت له العديد من التحاليل والفحوص المخبرية، وأخبره الطبيب بوجود ورم في المثانة، ثم أخذ عينة للفحص، وتبين أنه ورم سرطاني.

ونصحه الطبيب بإجراء عملية جراحية مستعجلة، لإزالة الجزء المصاب والمحافظة على الجزء السليم، خوفاً من انتشار المرض إلى الكليتين والكبد والعظام، خصوصاً بعد تزايد الأعراض والمضاعفات.

وأكمل المريض أن انتهاء بطاقة الضمان الصحي منعه من إجراء العملية ومتابعة العلاج وأخذ الأدوية التي يحتاج إليها، ما يجعله في خطر متزايد يوماً بعد آخر.

وأكد أن الوضع المالي المتدني الذي يمر به معيل الأسرة الوحيد (تاج الدين)، هو ما منعه من تجديد البطاقة.

ويعول الابن أسرة مكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل)، إلى جانب والديه الكبيرين في السن، وهو يعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص ويتقاضى راتباً شهريا يبلغ 6000 درهم، يُسدّد منه إيجار المسكن ومصروفات الحياة اليومية.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير كلفة علاجه، لإنقاذ حياته من الخطر.