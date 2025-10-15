14.9 ألف عملية لمرضى العيون نفّذتها «الشارقة الخيرية» منذ 2007

أكدت جمعية الشارقة الخيرية استمرار جهودها في تنفيذ حملات مكافحة العمى التي تهدف إلى فحص مرضى العيون، والتكفل بإجراء العمليات الجراحية لهم مجاناً، ضمن رسالتها الإنسانية لإعادة الأمل والبصر للمحتاجين، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يُصادف 15 أكتوبر من كل عام. وانطلقت الحملة منذ عام 2007، لتتحول إلى واحدة من أبرز المبادرات الصحية التي تنفذها الجمعية، إذ تم خلالها إجراء 14 ألفاً و974 عملية جراحية لعلاج أمراض العيون المختلفة، منها إزالة المياه البيضاء والزرقاء، وزراعة العدسات، وعلاج الالتهابات المزمنة، إضافة إلى توزيع نظارات طبية وأدوية مجانية للحالات البسيطة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع مكافحة العمى يعد من أكثر المشاريع تأثيراً في حياة الناس، لأنه يعيد إليهم أبسط حقوقهم في الرؤية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، موضحاً أن الحملة لا تقتصر على تقديم العلاج فقط، بل تتضمن كذلك برامج توعية وفحوصاً ميدانية مجانية للكشف المبكر عن أمراض العيون في المناطق الفقيرة في النيبال، وبنغلاديش، ومصر، وكمبوديا، وإثيوبيا، والنيجر، وبوروندي، والكونغو، والسودان، وسريلانكا، والهند، وتايلاند، والبوسنة، وبنين، والكاميرون، وزيمبابوي، وقيرغيزستان.

وبيّن أن تنفيذ الحملة يتم بالتعاون مع فرق طبية تطوعية، تضم نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين، الذين يجوبون القرى والمناطق النائية لتقديم الفحوص والعلاج والعمليات الجراحية في بيئة طبية متكاملة، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت في إنقاذ آلاف الحالات التي كانت مهددة بفقدان البصر. وأوضح أن الجمعية تعمل على توسيع نطاق حملات مكافحة العمى لتصل إلى دول جديدة كل عام، مؤكداً أن نجاح المشروع جاء نتيجة ثقة المتبرعين والداعمين الذين جعلوا من الحملة واقعاً مستمراً منذ أكثر من 17 عاماً. وأضاف أن رؤية الجمعية ترتكز على تحويل العمل الإنساني من مجرد مساعدة إلى أثر دائم.