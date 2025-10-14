«أبوسالم» يحتاج إلى 35 ألف درهم للعلاج من فيروس «سي»

يعاني المريض (أبوسالم - صومالي - 59 عاماً)، التهاب الكبد الوبائي (سي) وارتفاعاً في ضغط الدم والسكري، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير ومتابعة طبية بقيمة إجمالية 35 ألف درهم، في حين لا تغطي بطاقة التأمين الصحي تكاليف أدويته الخاصة بالتهاب الكبد الوبائي، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير المبلغ المطلوب لشراء الأدوية اللازمة.

ويروي المريض (أبوسالم) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «حصلت على فرصة عمل بالدولة عام 2000، وتمكنت من توفير جميع احتياجات أفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة (ربة منزل)، من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم».

وأضاف: «في بدايات عام 2024، بدأت أشعر بتعب وإرهاق مستمرين وضعف جسدي وبدني، وآلام خفيفة في منطقة البطن، وفقدان الشهية وحكة شديدة وتورم في الساق، فذهبت إلى إحدى العيادات الخاصة القريبة من المسكن، وتم إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية ونصحني الطبيب المعالج بالذهاب إلى مستشفى حكومي للتأكد من نتائج الفحوص بشكل أكثر دقة، وبالفعل ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وأعيدت كل الفحوص إلى جانب إجراء أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية، وتأكدت إصابتي بالتهاب الكبد الوبائي (سي)، وارتفاع في ضغط الدم والسكري».

وتابع: «مكثت في المستشفى أياماً عدة، لتلقي الرعاية والعلاج اللازم، وبعد أن استقرت حالتي الصحية، نصحني الطبيب المعالج، بالمتابعة الطبية بانتظام وإجراء الفحوص الدورية لتقييم وظائف الكبد ومراقبة العلاج، وتناول الأدوية والعقاقير الطبية الموصوفة للعلاج، واتباع نظام غذائي صحي لدعم صحة الكبد على أن يكون غنياً بالمعادن والفيتامينات، والحرص على تقليل الدهون والملح والسكريات».

وأكمل: «خلال السنوات الماضية، تمكنت من توفير الأدوية التي أحتاجها، من خلال تبرعات أهل الخير والجمعيات الخيرية في الدولة، لكن حالتي الصحية بدأت تتدهور بشكل تدريجي بعد توقفي عن تناول الأدوية، حيث أقف عاجزاً الآن عن توفير مبلغ العلاج، كما أن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي أدوية التهاب الكبد الوبائي، نظراً لمحدودية مبلغ التغطية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصحية التي أمر بها، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على تدبير تكاليف العلاج التي أحتاجها».

التهاب الكبد الوبائي (سي)

يعد التهاب الكبد الوبائي (سي) عدوى في الكبد تسبب الالتهابات والألم والاحمرار والتورم. وهي ناجمة عن فيروسات منفصلة تنتشر عن طريق دم الشخص المصاب أو سوائل الجسم. ويمكن أن يسبب تندب الكبد أو فشله مع الإصابة بالسرطان، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج المصاب.

المريض:

