«المياه البيضاء» تهدد «أم وسيم» بالعمى.. وكُلفة علاجها 42 ألف درهم

تعاني (أم وسيم - يمنية - 54 عاماً) نزيفاً داخلياً في شبكية العينين، جراء إصابتها بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ما سبب لها ضعفاً شديداً في الرؤية، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بقيمة 42 ألف درهم، لإزالة المياه البيضاء من عينيها، إلا أن المبلغ يفوق إمكانات أسرتها المحدودة، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها قبل فوات الأوان.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، أن حالة المريضة تستدعي التدخل الجراحي العاجل، حتى لا تصاب بالعمى الدائم، لافتاً إلى معاناتها من احمرار مستمر في العينين وحكة وجفاف، وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح.

وتروي المريضة (أم وسيم) قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «تعرضت منذ سنة لوعكة صحية شديدة، بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، فذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أتلقى علاجي باستمرار».

وأضافت: «طلب الطبيب الانتظار يومين من أجل إجراء الفحوص اللازمة، وضبط مستوى السكر في الدم، وبعدها طلب الالتزام بالإجراءات نفسها كل شهرين بدلاً من ستة أشهر، مع إجراء فحص دوري للعين».

وتابعت: «خلال الفترة الأخيرة زادت معاناتي وعند إجراء الفحص تبيّن وجود نزيف داخلي في شبكية العينين، أدى إلى ظهور مياه بيضاء، وأكد الأطباء ضرورة إجراء عملية لإزالتها بشكل عاجل».

واستطردت: «علمت من المستشفى أن كُلفة العملية 42 ألف درهم، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية، وأعجز عن توفير ولو جزءاً بسيطاً منه، خصوصاً مع ضرورة إجراء العملية خلال أسرع وقت ممكن».

وأشارت إلى أنه ليس لديها معيل، وكانت تعمل في أحد المحال التجارية، ولكن أُنهيت خدماتها بسبب المرض، وتعيش حالياً عند قريبة لها تقوم برعايتها وتقدم لها بعض المساعدات المالية».

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير تكاليف العملية، وإنقاذ حياتها من العمي الدائم.

المياه البيضاء

تعد المياه البيضاء عاتمة تصيب عدسة العين الطبيعية تؤدي إلى انخفاض في حدة الإبصار وعدم وضوح في الرؤية حسب قدر هذه العاتمة، وقد تصل إذا زادت إلى العجز عن تمييز الأشياء بالمرة، ورغم ذلك، فإن معظم الحالات تسترد الإبصار بالكامل بعد إزالة المياه البيضاء جراحياً، وزرع عدسة شفافة مكانها، خصوصاً إذا لم يكن بالعين مرض آخر يعوق الرؤية.