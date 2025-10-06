«أبوياسين» يحتاج إلى 637 ألف درهم لزراعة رئة

يعاني «أبوياسين - مصري»، البالغ من العمر 44 عاماً، الإصابة بفشل رئوي حاد، اضطره إلى ملازمة جهاز الأوكسجين.

ووفقاً لمستشفى كليفلاند أبوظبي، فالمريض يحتاج إلى زراعة رئة في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى سوء حالته الصحية.

وتبلغ كلفة الزراعة مليوناً و37 ألف درهم، تمكن من تدبير 400 ألف درهم منها، حصل عليها من مساعدة من المتبرعين، وتبقى عليه سداد 637 ألف درهم من كلفة علاجه.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تدبير الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب، لافتاً إلى أن أوضاعه المالية سيئة.

وروى «أبوياسين» لـ«الإمارات اليوم»، أن معاناته مع المرض بدأت عام 2013، إذ عانى وجود تليف بسيط في الرئة، وكان علاجه قاصراً على تناول الأدوية، لكن حالته بدأت تزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، فيما كان التليف يزداد ومساحته تتسع.

وقال إن الأدوية التي كان يتناولها تضمنت الكورتيزون، مضيفاً: «بعد فترة، توقف الجزء الأيسر من الرئة، وأصبحت أعيش على رئة واحدة، ودخلت إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة بن زايد الطبية، حيث رقدت لفترة تحت الملاحظة الطبية».

وأضاف المريض: «قبل نحو عام، تعرضت لحادث مروري وتضررت الرئة اليمنى، وبدأت تضعف، إلى أن فقدت قدرتها على العمل، وحالياً أعيش على جهاز الأوكسجين على مدار اليوم، ولا أستطيع الاستغناء عنه».

وقال: «دخلت إلى مستشفى كليفلاند في أبوظبي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والمعاينة الطبية لي، تبيّن أنني أحتاج إلى زراعة رئة، باعتباري وصلت إلى مرحلة الفشل الرئوي».

وتابع أن الكلفة باهظة جداً، إذ تبلغ مليوناً و37 ألف درهم، مشيراً إلى أن إمكاناته المالية متواضعة جداً.

وقال: «ساعدني فاعلو الخير بمبلغ 400 ألف درهم، سددتها للمستشفى للبدء في توفير الرئة، ووضع اسمي في قائمة الانتظار لإجراء العملية، لكنني لا أستطيع جمع المبلغ المتبقي، البالغ 637 ألف درهم، علماً بأني المعيل الوحيد لأفراد أسرتي، وكنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة. ولكني اضطررت إلى التوقف عن العمل من جراء المرض».

وأضاف: «أسرتي مكونة من زوجة وخمسة أبناء، وقد ساءت أحوالي المالية كثيراً، نظراً إلى وضعي الصحي، لدرجة أن أبنائي متوقفون عن الدراسة ولا أعرف كيفية تدبير قيمة رسومهم الدراسية».

وناشد «أبوياسين» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على كلفة زراعة الرئة التي يحتاج إليها، حتى يتمكن من استئناف واجباته تجاه أسرته.

الفشل الرئوي

الفشل الرئوي، أو الفشل التنفسي، هو حالة طبية خطيرة يحدث فيها نقص حاد في الأوكسجين في الدم أو زيادة مفرطة في ثاني أكسيد الكربون فيه، ويحدث عادة بسبب أمراض أو حالات أخرى تضرّ بالرئتين أو العضلات التي تتحكم في التنفس.

وتشمل الأعراض ضيق التنفس الحاد، والزرقة في الجلد أو الشفاه، والارتباك، وقد يتطلب المرض علاجاً فورياً في وحدة العناية المركزة بإعطاء الأوكسجين أو استخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

أمّا زراعة الرئة فهي عملية جراحية تستبدل فيها رئة واحدة أو كلتا الرئتين المريضتين بأخرى سليمة من متبرّع.

وتمثل خياراً علاجياً للأمراض الرئوية المتقدمة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، مثل الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي. وتنطوي العملية على مخاطر مثل رفض العضو الجديد والعدوى، لكن العديد من المرضى يستعيدون حياتهم الطبيعية بعد فترة التعافي.