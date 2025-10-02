متبرعون يتكفلون بسداد الدية الشرعية عن السجين «ساجد»

تكفل متبرعون بسداد 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية المترتبة على النزيل الباكستاني (ساجد - 33 عاماً)، الذي كان مسجوناً في سجن دبي المركزي على ذمة قضية دية شرعية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (ساجد)، نتيجة سقوط عامل من جنسية دولة آسيوية في موقع بناء يشرف عليه، حيث ترتبت القضية على (ساجد) باعتباره مسؤول العمال، وصدر بحقه حكم قضائي بالحبس إلى حين سداد قيمة الدية الشرعية، البالغة 200 ألف درهم، لورثة المتوفى، وبقي (ساجد) في السجن على ذمة القضية منذ أشهر عدة.