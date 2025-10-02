215.7 مليون درهم مساعدات «الخط الساخن» خلال 5 سنوات

بلغت قيمة مساعدات «الإمارات اليوم» عبر «الخط الساخن»، خلال السنوات الخمس الماضية، 215 مليوناً و788 ألفاً و603 دراهم، قدمها متبرعون وجمعيات وهيئات خيرية، لتخفيف آلام ومعاناة 4212 شخصاً.

وتصدرت الحالات المرضية والإنسانية قائمة المستفيدين من المساعدات، إذ حصل 469 مريضاً على 103 ملايين و840 ألفاً و391 درهماً، وجاء السجناء المعسرون في المرتبة الثانية من المستفيدين، إذ حصل 2331 سجيناً على 100 مليون و409 آلاف و530 درهماً، وجاءت الظروف المعيشية في المرتبة الثالثة بقيمة تسعة ملايين و400 ألف درهم، توزعت على 1320 حالة إنسانية، فيما حلت المساعدات الخاصة بالتعليم في المرتبة الرابعة بمبلغ مليون و334 ألفاً و258 درهماً، توزعت على 66 حالة إنسانية، وأخيراً جاءت مساعدات المتأخرات الإيجارية في المرتبة الخامسة بقيمة 804 آلاف و424 درهماً، توزعت على 26 حالة إنسانية.

وبلغت مساعدات «الخط الساخن» في عام 2020 تسعة ملايين و140 ألفاً و746 درهماً، توزعت على 1869 مستفيداً، وارتفعت عام 2021 إلى 38 مليوناً و505 آلاف و636 درهماً، لتشمل 150 حالة إنسانية، وفي عام 2022 بلغ حجم المساعدات 26 مليوناً و758 ألفاً و606 دراهم، استفاد منها 228 حالة، وارتفعت قيمتها في عام 2023 مجدداً لتبلغ 41 مليوناً و711 ألفاً و340 درهماً، استفاد منها 548 حالة، وفي عام 2024 حقق «الخط الساخن» رقماً قياسياً في حجم المساعدات ليبلغ 99 مليوناً و672 ألفاً و275 درهماً، استفاد منها 1417 حالة.

وتوزعت مساعدات «الخط الساخن» خلال السنوات الخمس الماضية على جنسيات مختلفة، بينهم 2420 مواطناً و35 خليجياً، و1012 من جنسيات دول عربية، و507 من جنسيات دول آسيوية، و238 من جنسيات أخرى.

وتفصيلاً، أفاد رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن «الخط الساخن» تلقى خلال السنوات الخمس الماضية 126 مليوناً و755 ألفاً و456 درهماً من مؤسسات وجمعيات وهيئات خيرية لمساعدة 1787 حالة إنسانية، و89 مليوناً و33 ألفاً و147 درهماً من متبرعين، لمساعدة 2425 حالة مرضية، وسداد متأخرات دراسية وإيجارية، ومواجهة ظروف معيشية صعبة، والإفراج عن سجناء معسرين.

وأضاف أن مساعدات بنك دبي الإسلامي للحالات الإنسانية عبر «الخط الساخن» احتلت المرتبة الأولى بـ42 مليوناً و597 ألفاً و466 درهماً، استفاد منها 441 حالة، وفي المرتبة الثانية مصرف الإمارات الإسلامي، إذ قدم 14 مليوناً و800 ألف درهم استفاد منها 93 حالة، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، إذ قدمت 12 مليوناً و787 ألفاً و599 درهماً لمساعدة 155 حالة إنسانية، ثم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إذ قدمت 12 مليوناً و475 ألفاً و526 درهماً، استفاد منها 155 حالة، وبعدها مؤسسة تراحم الخيرية التي قدمت 10 ملايين درهم استفاد منها 139 حالة، ثم جمعية بيت الخير التي قدمت خمسة ملايين و732 ألفاً و925 درهماً استفاد منها 81 حالة إنسانية، ثم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية التي قدمت خمسة ملايين و365 ألفاً و620 درهماً، استفاد منها 63 حالة، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي قدم أربعة ملايين و270 ألف درهم استفاد منها 30 حالة إنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية، إذ قدمت أربعة ملايين درهم استفاد منها حالة واحدة، وشركة دبي للتأمين قدمت مليونين و694 ألفاً و134 درهماً استفاد منها 22 حالة، وجمعية دبي الخيرية التي قدمت مليونين و680 ألف درهم استفاد منها 25 حالة، وجمعية دار البر التي تكفلت بثماني حالات بمليونين و31 ألف درهم، وهيئة الهلال الأحمر قدمت مليوناً و420 ألف درهم، استفاد منها ثلاث حالات، ثم شركة الوليد للعقارات التي قدمت مليوناً و305 آلاف درهم توزعت على 16 حالة، ومؤسسة صالح القرق الخيرية قدمت مليون درهم توزعت على 20 حالة، ومركز دبي المالي قدم مليون درهم لحالتين، وشركة وصل العقارية قدمت مليون درهم لحالة واحدة، وصندوق الفرج قدم 450 ألف درهم لثلاث حالات، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قدمت مبلغ 400 ألف درهم توزعت على 501 حالة، وجمعية الشارقة الخيرية التي تكفلت بمساعدة حالتين بـ300 ألف درهم، ومؤسسة الجليلة التي تكفلت بمساعدة حالتين بـ154 ألفاً و588 درهماً، وشركة هاربور العقارية التي قدمت 100 ألف درهم توزعت على 20 حالة، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التي أسهمت بـ100 ألف درهم لحالة واحدة، ثم مركز الخليج الدولي للأورام في أبوظبي الذي قدم مبلغ 80 ألفاً و475 درهماً لحالة واحدة، وأخيراً قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 30 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة.

وأشار المزاحمي إلى أن «الخط الساخن» أطلق خلال السنوات الخمس الماضية 20 مبادرة مجتمعية، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفاد منها 3216 حالة إنسانية، منها مبادرة «تبرعكم حياة» التي تم تنظيمها في موسمين بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية والتي أسهمت في زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي لـ105 مرضى بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً، كما تم تنظيم مبادرة «ياك العون» في خمسة مواسم بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً، كما نظم مبادرة «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحقين قضائياً من المتعثرين في قضايا إيجارية في دبي، وتمت مساعدة 371 مستفيداً بمبلغ 15 مليوناً و600 ألف درهم، والمبادرة الرابعة هي مبادرة «تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود التي شملت مساعدة نحو 300 أسرة بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، كما تم تنظيم مبادرة «بنيان الخير»، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتشييد 22 مبنى وقفياً بقيمة 25 مليون درهم، وتم تنظيم مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، لمساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، وبلغت قيمة المساعدات 700 ألف درهم، كما تم تنظيم مبادرة «سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج التي تهدف لمساعدة 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً، وأطلق أيضاً مبادرة «فالكم طيب» في ثلاثة مواسم لمساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، التي أسهمت في مساعدة عشرات الحالات بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، وتم إطلاق مبادرة «عاون» بالتعاون مع مؤسسة الجليلة وهيئة تنمية المجتمع بدبي لدعم المعسرين من الحالات الصحية.

وذكر أن «الخط الساخن» يتناول مشكلات وهموم القراء ومعضلات المجتمع، ويتواصل مع جهات ومؤسسات ودوائر حكومية، محلية واتحادية، للإجابة عن الاستفسارات، أو معالجة الشكاوى التي تستدعي ذلك، كما أنه يلعب دوراً موازياً لدور البرامج الإنسانية الأخرى التي تبث عبر بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية. وأكد المزاحمي حرص «الخط الساخن» على التعاون مع الجمعيات الخيرية في الدولة، والتنسيق معها للتأكد من مصداقية الحالات قبل تسليمها المساعدات، مضيفاً أنه سبق للصحيفة أن وقعت اتفاقية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إدارة الحساب البنكي الخاص بـ«الخط الساخن».

وقالت اختصاصية الشكاوى في شعبة «الخط الساخن»، عائشة المنصوري، إنها تتلقى ما يقرب من 120 شكوى يومياً، شارحة أنه يتم تحويل بعضها إلى الزملاء الصحافيين لمتابعتها، وتحويل بعضها الآخر إلى الجهات ذات الاختصاص للنظر فيها، والبعض الآخر يتم نشرها في زاويتي لقطة وسكيك. وأضافت أن شكاوى الخدمات العامة الأساسية تصدرت شكاوى «الخط الساخن» في السنوات الماضية بعد أزمة كورونا، خصوصاً في المناطق الشمالية من الدولة، وتلتها شكاوى متعلقة بالإسكان وشكاوى أخرى متعلقة بالمستهلك.

وأكدت اختصاصية التوظيف في شعبة «الخط الساخن»، صبيحة الكتبي، أن «الخط الساخن» أسهم في مساعدة 260 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من (2009 إلى 2024)، كما أنه أطلق مبادرات متعلقة بالتوظيف منذ تأسيس الصحيفة منها مبادرة مع إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين تحت اسم «مبادرة لطيفة» لتوظيفهم في القطاعين العام والخاص، إذ نجحت المبادرة في توظيف 27 مواطناً في القطاعين العام والخاص من أصل 50 مواطناً، ومبادرة توظيف 50 مواطناً في دبي باركس آند ريزورتس. وأكدت أن «(الخط الساخن) يتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المختصة بالتوظيف لتوظيف المواطنين».