متبرعان يتكفلان بسداد كلفة أجهزة لوحية لـ 620 طالباً ضمن حملة «سندكم»

تكفل متبرعان بسداد كلفة الأجهزة اللوحية لـ620 طالباً ضمن حملة «سندكم»، التي نظمتها صحيفة «الإمارات اليوم» و«صندوق الفرج»، لمساعدة أبناء أسر نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية وأجهزة لوحية (لابتوب) لطلبة المدارس المشمولين بالحملة، إذ تكفلت متبرعة بسداد كلفة أجهزة 350 طالباً مواطناً، فيما تكفل الآخر بمساعدة 270 طالباً مقيماً، وذلك في إطار دعم التعليم عن بُعد، والتحاقهم بالدراسة.