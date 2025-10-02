«الهلال الأحمر» و«دبي الإسلامي» ومتبرعان يساعدون «نور» بـ 1.1 مليون درهم

تكفلت هيئة الهلال الأحمر وبنك دبي الإسلامي ومتبرعان بسداد مليون و180 ألف درهم، قيمة النفقات العلاجية للمريضة «نور»، التي كانت تعاني تليفاً في الرئة، وتحتاج إلى زراعة رئة أخرى.

وكانت «نور» شرحت لـ«الخط الساخن» أنها أصيبت بتليّف في الرئة، قبل سنتين تقريباً، وأنها تعيش حالياً على جهاز تنفس اصطناعي.

وأفاد تقرير سابق من مستشفى كليفلاند أبوظبي، بأن «وضعها الصحي حرج»، و«تحتاج إلى عملية زراعة رئة لإنقاذ حياتها تبلغ كلفتها مليوناً و180 ألف درهم».