«تحقيق أمنية» تسعد 4 أطفال من مرضى القلب

احتفلت مؤسسة «تحقيق أمنية» باليوم العالمي للقلب، الذي يُوافق 29 سبتمبر من كل عام، بطريقة إنسانية مُبهجة، حيث حقّقت أمنيات أربعة من الأطفال الذين يُعانون أمراضاً مستعصية في القلب، هم: (مالك - خمس سنوات)، و(نوف - ثماني سنوات)، و(خديجة - 10 سنوات)، و(يارا - 12 سنة)، من المقيمين في إمارات الدولة، وذلك خلال حفل خاص أقيم في «ذا هالم كوليكتف» في جميرا.

وخلال الحفل، استمتع الأطفال وعائلاتهم بفقرات ترفيهية متنوّعة، أدخلت البهجة إلى قلوبهم، إلى جانب تناول أشهى المأكولات والعصائر والحلويات، والتقاط الصور التذكارية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «حرصنا على منح أطفالنا لحظات مليئة بالحب والسعادة، فهم أصحاب القلوب الكبيرة التي تستحق أن تُروى بالفرح والأمل».

وأعربت مديرة «ذا هالم كوليكتف»، سارا ماتين زادة، ووالدة أحد أطفال المؤسسة الذين تمّ تحقيق أمنياتهم سابقاً، عن سعادتها العميقة باستضافة الحدث، مؤكدة أن «دعم المؤسسة هو أقل ما يمكن تقديمه ردّاً للجميل على ما تصنعه من تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم»، وتنوّعت الأمنيات ما بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية والألعاب، مثل «آي باد برو»، و«بلاي ستيشن 5».