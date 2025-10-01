«أم خميس» تحتاج 19 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تعاني (أم خميس - عمانية - 63 عاماً) أمراضاً مزمنة عدة، تتمثل في ارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم، ومرض النقرس، والغدة الدرقية، وضغط الدم، والكوليسترول.

وقد أصيبت أخيراً بمشكلات صحية في النظر، ناجمة عن ارتفاع نسبة السكر، وعدم تناولها أدويتها.

وتحتاج المريضة إلى أدوية ومراجعات دورية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، لمنع حالتها الصحية من مواصلة التدهور، إلا أن انتهاء بطاقة الضمان الصحي الخاصة بها يمنعها من مواصلة علاجها.

وتبلغ كلفة تجديد البطاقة 19 ألف درهم، إلا أن إمكانات أسرتها المالية الصعبة تحول دون تدبير هذا المبلغ.

وناشدت ابنة المريضة، وهي المعيل الوحيد لها، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها، لمساعدة والدتها على تخطي محنتها الصحية، لافتة إلى أن حياتها معرّضة للخطر.

وتروي ابنة المريضة لـ«الإمارات اليوم» أن معاناة والدتها تعود إلى عام 1995، حين أصيبت بأمراض السكري وضغط الدم والنقرس ونشاط الغدة الدرقية والكوليسترول.

وتابعت: «خلال الأعوام الماضية كان لدى والدتي بطاقة تأمين صحي تغطي تكاليف الفحوص والأدوية والمراجعات الدورية التي تحتاج إليها، لكن صلاحية بطاقتها انتهت في أغسطس الماضي، وواجهت صعوبة بالغة في توفير الأدوية لها، حيث أتقاضى من عملي 10 آلاف درهم شهرياً، أسدد منها إيجار المسكن وقسطاً بنكياً، إضافة إلى مصروفات الحياة الأساسية، والاحتياجات اليومية من مأكل ومشرب».

وقالت: «لم يعد في مقدرتي اصطحاب والدتي إلى المستشفى لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، أو شراء الأدوية لها، كونها باهظة الثمن».

وذكرت أن والدتها تحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى تتمكن من استئناف رحلة العلاج وأخذ أدويتها.

وقالت: «أنا عاجزة تماماً عن توفير أي جزء من كلفة تجديد البطاقة الخاصة بها، فيما أوضاعها الصحية تسوء أمام عيني»، معربة عن أملها في أن يبادر أهل الخير من الأشخاص والجمعيات لمساعدتها على الوفاء بالتزامها نحو والدتها.