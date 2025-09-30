سرطان البروستاتا يهدّد حياة «أبوعثمان»

يعاني المريض (أبوعثمان - صومالي - 65 عاماً) مرض السرطان منذ أشهر، ويحتاج إلى جلسات عاجلة من العلاج الكيماوي والإشعاعي، بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ليتمكن من السيطرة على مرضه، لكن انتهاء صلاحية التأمين الصحي يمنعه من الحصول على العلاج.

ويحتاج المريض إلى 8673 درهماً، كلفة تجديد البطاقة، لكن ظروفه المالية لا تسمح له بتأمين هذا المبلغ.

وناشد (أبوعثمان) أهل الخير مدّ يد العون والمساعدة له، حتى يتمكن من سداد كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي قبل فوات الأوان.

وأفادت تقارير طبية صادرة من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن المريض أدخل إلى قسم الطوارئ إثر معاناته ورماً في أسفل البطن، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية له تبين أنه يعاني سرطان البروستاتا، ويحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الأشعة والتحاليل والمتابعة الطبية، لاستئصال السرطان ومنعه من العودة مجدداً.

ويروي (أبوعثمان) أنه شعر، قبل أشهر قليلة، بصعوبة في البول مع وجود دم، وارتفاع في درجة الحرارة، وورم وألم شديد أسفل البطن، فذهب إلى عيادة خاصة في أبوظبي، ووصف الطبيب له بعض الأدوية والمسكنات، لكنها لم تكن مجدية، لأن الألم لم يتوقف.

وأضاف: «ذهبت إلى عيادة أخرى، وشرحت للطبيب ما أشعر به من الأعراض، فقرر إجراء فحوص وتحاليل معينة للتأكد من وضعي الصحي، وعندما ظهرت النتائج، قال لي إن هناك احتمالاً بأن أكون مصاباً بورم في البروستاتا، ونصحني بمراجعة مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وقال: «ذهبت إلى قسم الطوارئ مباشرة، وقلت للطبيب إنني أعاني ورماً أسفل البطن، وأعطيته التقارير الطبية الموجودة لديّ، لكنه طلب إعادة الفحوص والتحاليل، وتبيّن أنني أعاني سرطان البروستاتا فعلاً، وأحتاج إلى علاج كيماوي وإشعاعي في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الأشعة والتحاليل والمتابعة الطبية المستمرة».

وتابع المريض أن تأمينه الصحي انتهى، ويحتاج إلى 8763 درهماً كلفة تجديده، لكن وضعه المالي متدهور، فيما مرض السرطان يهدد حياته، معرباً عن تخوفه من التأخر في أخذ العلاج المطلوب.

وأوضح المريض أنه يعمل في أحد المحال التجارية براتب 3000 درهم، وأنه المعيل الوحيد لأسرته، المكونة من أربعة أفراد، ويتقاضى راتباً متواضعاً لا يكاد يلبي متطلبات الحياة الأساسية والإيجار.

وقال (أبوعثمان): «المرض يهدد حياتي، لكنني أتمسك بالأمل بما قاله طبيبي، وبأنني قادر على السيطرة على السرطان إذا التزمت بالعلاج، لكن مشكلتي أنني لا أملك كلفة تجديد التأمين الصحي».

وناشد أهل الخير مدّ يد العون له لمواجهة المرض الخبيث، وإنقاذ حياته، قبل أن يفقد الأمل في استكمال رحلة علاجه.