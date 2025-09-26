34.7 ألف درهم تحرم شقيقتين من مواصلة الدراسة

واجه (أبونادية) ظروفاً مالية صعبة تسببت في عدم مقدرته على دفع الرسوم الدراسية لابنتيه (نادية) و(مريم)، وتالياً حرمانهما استكمال مشوارهما التعليمي.

وتراكمت المتأخرات الدراسية، للعامين الماضي والجاري، على الشقيقتين، بعد إنهاء خدمات والدهما من عمله لأسباب صحية، لتبلغ 34 ألفاً و728 درهماً.

فيما رفضت إدارة المدرسة، استقبال الطالبتين (نادية - في الصف التاسع) و(مريم - في الصف الرابع)، والسماح لهما بمواصلة تعليمهما، إلا في حال سداد المبلغ المطلوب كاملاً.

وناشد (أبونادية) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، ومساعدته على سداد المبلغ المطلوب، حتى تتمكن ابنتاه من مواصلة دراستهما، لافتاً إلى أنه لم يستطع تدبير قيمة الرسوم الدراسية بسبب تراكم الالتزامات والديون عليه، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حالته المالية ساءت كثيراً منذ عامين تقريباً، لأنه تعرض لوعكة صحية شديدة جعلته طريح الفراش لمدة تزيد على شهرين، مما منعه من أداء مهام وظيفته، وتسبب في إنهاء خدماته من العمل.

وأضاف أن فقدانه مصدر رزقه الوحيد انعكس سلباً على الوضع المالي لأسرته، التي تتكون من سبعة أفراد، وأدى إلى تراكم الالتزامات والديون والرسوم الدراسية عليه.

وقال: «كان لدينا مبلغ بسيط، ادخرته لسداد رسوم المدرسة، لكن الظروف التي مررنا بها أرغمتنا على إنفاقه على التزامات أخرى ملحة». وتابع: «طلبت مساعدة الأهل والأصدقاء، ولكن ظروفهم المالية منعتهم من تقديم أي شيء، وخلال الفترة الأخيرة بحثت زوجتي عن عمل، وحصلت على فرصة في دبي براتب 5000 درهم، يذهب منه جزء لقسط بنكي (1500 درهم)، وما تبقى لسداد مصروفات حياتنا اليومية».

وتابع: «ليس من السهل على الأب والأم رؤية أبنائهما محرومين من أبسط حقوقهم، وهو التعليم، لكن الوضع المالي والظروف الصعبة التي نمرّ بها، يجبرانهما على الجلوس في المنزل»، مناشداً أصحاب أهل الخير مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير المتأخرات الدراسية، التي بلغت 34 ألفاً و728 درهماً، حتى تتمكن (نادية) و(مريم) من العودة إلى الدراسة واستكمال رحلة التعليم.

