«عمران» يحتاج إلى كرسي متحرك بـ 12.1 ألف درهم

يحتاج المريض (عمران - أردني - 26 عاماً) إلى شراء كرسي متحرك بمواصفات خاصة، تبلغ كلفته 12 ألفاً و151 درهماً، حتى تتحسّن حالته الصحية، لأن مواصفاته تتضمن تقديم العلاج الطبيعي له، لكن إمكانات أسرته المالية المتواضعة تحول دونه وشراء الكرسي المنشود.

ويُعاني (عمران) شللاً نصفياً دائماً منذ أن كان في الثالثة من عمره، بسبب تعرضه لضعف في الأعصاب الحركية.

وقال إنه يعتمد حالياً على كرسي كهربائي قديم جداً، وفيه أعطال، ولا يساعده على التحرك بشكل طبيعي، مناشداً أهل الخير مساعدته على شراء الكرسي المطلوب لتخفيف ألمه، وفتح باب الأمل له في الحياة من جديد.

وبحسب تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد أصيب المريض بشلل نصفي حين كان في العام الثالث من عمره بسبب حدوث اعتلال في الأعصاب الحركية، ما جعله في حاجة مستمرة إلى استخدام كرسي متحرك.

وأضاف أن «الكرسي الموجود لديه حالياً قديم، ما يسبب له صعوبة في الحركة»، مشيراً إلى حاجته إلى كرسي متحرك بمواصفات خاصة، تبلغ كلفته 12 ألفاً و151 درهماً، لمساعدته على التحرك بسهولة.

وروى المريض لـ«الإمارات اليوم» أنه أصيب بالشلل في طفولته المبكرة، بعد تعرضه لضعف في أعصابه الحركية، أدى إلى عدم قدرته على المشي.

وتابع: «على الرغم من حرص والديّ خلال تلك الفترة على إعطائي الأدوية في مواعيدها، فإن حالتي لم تتحسّن، وظللت عاجزاً عن الوقوف أو الحركة، فشعر والداي بالخوف عليّ، واصطحباني إلى أحد المستشفيات الحكومية في الشارقة، لإجراء الفحوص والاطمئنان على حالتي الصحية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة، تبيّن أن لدي اعتلالاً في الأعصاب الحركية، وأني مصاب بشلل نصفي، بسبب ارتخاء القدمين».

وأكمل: «منذ ذلك الوقت أصبحت من أصحاب الهمم، وأعتمد بشكل كبير على الكرسي المتحرك، وقد أكملت تعليمي الجامعي وأنا أدفع نفسي بوساطه إلى الأمام عاماً بعد آخر، لكن الكرسي الموجود لديّ حالياً أصبح قديماً جداً، ويتعطل كثيراً».

وشرح: «أخي الكبير هو المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وهو يعمل بإحدى الشركات الخاصة في الشارقة براتب 10 آلاف درهم، فيما أبي عاطل عن العمل بسبب تقدمه في السن».

وقال إن شقيقه عاجز عن توفير 12 ألفاً و151 درهماً لشراء الكرسي الكهربائي المتحرك، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير قيمة الكرسي.

يُذكر أن الاعتلال العصبي الطرفي مرض يؤثر في الأعصاب الطرفية، بداية من الجانب الأبعد من الطرف المصاب.

