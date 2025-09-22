متبرّع يسدد 8600 درهم رسوماً دراسية متراكمة على «جنى»

تكفل متبرّع بسداد المتأخرات الدراسية، المترتبة على الطالبة (جنى) للعام الدراسي الماضي، البالغة قيمتها 8600 درهم، ما سيتيح لها الالتحاق بالمقاعد الدراسية للعام الجاري.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب الطالبة في المدرسة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 17 سبتمبر الجاري، قصة معاناة (أبوجنى) عدم سداده المتأخرات الدراسية المتراكمة على طفلته، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

وأعرب الأب عن سعادته وشكره للمتبرّع، مثمناً وقفته إلى جانبه في ظل معاناته، مشيراً إلى أن خبر التبرّع أفرح أفراد الأسرة كثيراً، وأعاد لهم الأمل في رؤية جنى تستيقظ صباحاً، وتذهب إلى مدرستها مع رفيقاتها الطالبات.

وكان (أبوجنى) روى لـ«الإمارات اليوم» أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً 10 آلاف درهم، استطاع من خلاله توفير احتياجات أفراد أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، لكن حياته انقلبت رأساً على عقب في أغسطس 2023، بعد تقليص جهة عمله راتبه، ليصل إلى 6000 درهم.

وأضاف أن الالتزامات والديون بدأت تتراكم عليه، لأن راتبه لم يعد يغطي متطلبات المسكن والمأكل والمشرب والرسوم الدراسية.

وأكد أنه تمكّن من خلال المساعدات التي حصل عليها من الأهل والأصدقاء من تغطية الرسوم الدراسية المترتبة على بناته (نوف) و(مريم) و(شهد)، ولم يستطع سداد المتأخرات الدراسية لابنته (جنى - سبع سنوات) وهي بالصف الثاني الابتدائي، ما أرغمها على التوقف عن مواصلة تعليمها للعام الدراسي الجاري.

وقال إنه لا يعرف كيف سيتصرف، خصوصاً أنها مازالت طفلة، ولا يمكنها فهم الظروف التي يمر بها والدها.

