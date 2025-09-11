«أبوأكرم» يحتاج إلى 60 ألف درهم لعلاج أمراض مزمنة

يعاني (أبوأكرم - سوري - 54 عاماً) أمراضاً مزمنة عدة، منها ارتفاع السكري والضغط، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في الكليتين، ويحتاج إلى أدوية للسيطرة على أمراضه، تبلغ كلفتها 60 ألف درهم، لمدة عام.

وكان المريض تعرّض لوعكة صحية قبل سنوات، أدت إلى إصابته بفشل كلوي شديد، وخضع لعملية جراحية لزراعة كلية له عام 2016، تبرع بها ابن عمه، وتحسنت حالته الصحية لفترة، لكنها تدهورت قبل عام تقريباً.

وأكد المريض أن إمكاناته المالية وظروفه الصحية لا تسمحان له بتدبير كلفة علاجه، مناشداً أهل الخير مساعدته على تدبير المبلغ المطلوب، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى توام في العين، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض كان قد أصيب بفشل كلوي، وزرعت له كلية في عام 2016، وبسبب الفشل، ظهرت لديه أمراض مزمنة عدة».

وأضاف التقرير أن «المريض يحتاج إلى أدوية خاصة بعلاج الكلى والسكري والضغط، التي يعاني منها، ويحتاج أيضاً إلى متابعة دورية لمدة ستة أشهر في قسم أمراض الكلى والأمراض الأخرى، وتبلغ كلفة علاجه لمدة عام 60 ألف درهم».

وروى (أبوأكرم) أن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، إذ عانى ارتفاع السكري والضغط، وعدم القدرة على الحركة أو المشي، لافتاً إلى حاجته الشديدة إلى العلاج.

وأضاف: «كنت أغسل الكلى بشكل مستمر، ولكن ذلك لم يكن نافعاً، فأجريت عملية مستعجلة لزراعة الكلية والسيطرة على حالتي الصحية، ومكثت في المستشفى إلى أن تحسن وضعي الصحي، وعدت إلى الحياة بشكل طبيعي، ولكن حالتي انتكست فجأة، إذ شعرت بألم في الرأس، إضافة إلى نزول وزني بشكل كبير، وعدم قدرتي على القيام بأي عمل، وعندها ذهبت إلى المستشفى».

وتابع المريض: «بعد إجراء الفحوص والتحاليل، تبيّن أن لديّ ارتفاعاً شديداً في السكر والضغط، وأن وضعي الصحي متدهور جداً، ويجب الالتزام بأخذ أدوية الكلى والسكري والأمراض الأخرى، كما أنني أحتاج إلى مراقبة من المستشفى، وتبلغ كلفة علاجي 60 ألف درهم لمدة عام».

وأكد المريض أنه عاجز تماماً عن تدبير هذا المبلغ.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل بإحدى الجهات الخاصة في العين براتب 4300 درهم شهرياً، أسدد منه إيجار المسكن، وما تبقى منه بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية لأسرتي المكونة من أربعة أفراد».

وأضاف: «طلبت مساعدة الأهل والأصدقاء، ولكن وضعهم المالي صعب، ولا يستطيعون مدّ يد المساعدة لي».

وناشد (أبوأكرم) أهل الخير أن يمدوا له يد المساعدة لتدبير كلفة علاجه، وإنقاذ حياته من المرض.