«إيمان» تعاني السرطان وتحتاج إلى 40 ألف درهم للعلاج

تعاني (إيمان - سورية - 67 عاماً) مرض السرطان، وتحتاج إلى علاج كيماوي تبلغ كلفته 40 ألف درهم، وفقاً لتقرير طبي، صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وذكر التقرير أن المريضة خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم من الكلية والطحال والغدد اللمفاوية.

وروت (إيمان) لـ«الإمارات اليوم» أن الأمراض أصابتها في الفترة الماضية، بعد معاناتها وعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وتبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية لها أنها مصابة بورم سرطاني في الكلية والطحال والغدد اللمفاوية.

وأضافت: «أدخلت إلى غرفة العمليات، وتم استئصال الورم من أماكن انتشاره، ومكثت في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، ثم أكد الطبيب حاجتي إلى علاج كيماوي تبلغ كلفته 40 ألف درهم، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بإمكانات أسرتي المالية المتواضعة».

وقالت إن المرض وضعها في حالة نفسية صعبة، وإنها لا تتوقف عن التفكير فيه على مدار اليوم، وتتخيله وهو ينهش جسدها بلا هوادة، منتقلاً من عضو إلى آخر.

وأضافت: «أشعر بخوف شديد من تفاقم المرض، في ظل عجزي عن توفير كلفة جلسات العلاج الكيماوي، الذي أكد الأطباء لي أنه العلاج الوحيد لحالتي، وأن تأخيره سيكون سبباً في استمرار تدهور وضعي الصحي، وزيادته سوءاً».

وأوضحت أنها قدمت طلبات لجمعيات ومؤسسات خيرية عدة، أملاً في الحصول على مساعدة، ولكنها لم توفق في ذلك. كما أنها حاولت الحصول على قرض من بعض الأصدقاء، ولكن إمكاناتهم المالية محدودة جداً، ولا تسمح لهم بالمساعدة.

وناشدت (إيمان) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها، وإنقاذها من براثن مرضها الخطر.