«أبوزهرة» يحتاج إلى 19 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (أبوزهرة - هندي - 63 عاماً) سرطان الرئة منذ خمسة أشهر تقريباً، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة به حتى يتمكن من الحصول على أدوية السرطان، إضافة إلى مواصلة العلاج الكيماوي والإشعاعي، والمراجعات الطبية في قسم طب الأورام في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وتبلغ كلفة تجديد البطاقة 19 ألف درهم، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير هذا المبلغ، لأن المرض منعه من العمل.

وناشدت زوجته أهل الخير مساعدته على سداد كلفة تجديد البطاقة، حتى لا تتفاقم حالته المرضية، وتكون سبباً في خسارته للأبد.

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني ضيقاً شديداً في التنفس، وكحة مصحوبة بالدم، فأدخل إلى قسم الطوارئ، وتلقى العلاج اللازم، كما أجريت له فحوص وتحاليل وأشعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحوص أنه مصاب بسرطان الرئة، ما سبب له ضيق التنفس والكحة».

وتابع التقرير أن «المريض يحتاج حالياً إلى علاج كيماوي وإشعاعي، ومراقبة طبية مكثفة في قسم أمراض طب الأورام».

وتروي زوجة المريض لـ«الإمارات اليوم» أن زوجها شعر منذ خمسة أشهر تقريبا بضيق في التنفس، مع تعب وكحة شديدة، فاصطحبته إلى عيادة خاصة في أبوظبي، وبعد معاينته طلب منه الطبيب أشعة عادية للصدر، لتبين صورة الأشعة وجود التهاب فيروسي في الرئة، فوصف له أدوية ومضاداً حيوياً، وأوصاه باستخدام جهاز التنفس المنزلي، وقد تحسنت حالته الصحية فعلاً خلال أيام.

وتابعت: «بعد مرور فترة شعر زوجي بألم في صدره، ولم يهتم كثيرا بالأمر، وبعد مرور شهر شعر باختناق شديد وعدم قدرة على التنفس، فسارعت إلى الاتصال بسيارة الإسعاف، ونقل على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة. وبعد أيام، بدا أن حالته تحسنت، إلا أن الفحوص والتحاليل أظهرت أنه مصاب بسرطان الرئة».

وقالت زوجة المريض: «حزنت كثيراً على وضع زوجي الصحي المتدهور، ومما زاد الوضع سوءاً أنه يحتاج إلى علاجات كيماوية وإشعاعية ومتابعات طبية، فيما التأمين الصحي الخاص به مُنتهٍ».

وتابعت: «وضعنا المادي صعب جداً، فأنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكون من أربعة أفراد، وأعمل في إحدى المدارس الخاصة براتب ٦٠٠٠ درهم»، مشيرة إلى فقدان زوجها عمله بسبب سوء حالته الصحية.

وأوضحت زوجة المريض أنها تخشى أن يواصل المرض الفتك بجسد زوجها، ما يجعل أسرتها في حزن دائم، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساعدة على توفير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي، وإنقاذ زوجها من المرض.