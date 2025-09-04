«أبوسهيل» يحتاج إلى جراحة عاجلة بـ 39 ألف درهم

يعاني (أبوسهيل - فلسطيني - 75 عاماً) سرطان الكليتين والبنكرياس، ويحتاج إلى فحوص وعملية جراحية عاجلة نظراً إلى سوء حالته الصحية وانتشار المرض، وتبلغ كلفة الفحوص الطبية والعملية الجراحية 39 ألف درهم، إلا أن أوضاعه المالية سيئة، وتمنعه من تأمين كلفة علاجه.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته في تكاليف العملية بشكل عاجل، نظراً إلى انتشار المرض في جسمه وسوء حالته الصحية.

وقال (أبوسهيل) لـ«الإمارات اليوم»، إن الأمراض بدأت تتوالى عليه في عام 2013، إذ أصيب بمرض سرطان الكلى، ودخل مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة له وأخذ خزعة للاختبار، وتبين أنه مصاب بسرطان في إحدى كليتيه.

وأضاف: «قرر الطبيب استئصال الكلية بالكامل، وأجريت العملية في عام 2014، وكان وضعي مستقراً لسنوات ولم أشتكِ بعدها من رجوع المرض حتى عام 2021، إذ شعرت بألم شديد دخلت على إثره المستشفى، وأجريت لي الفحوص اللازمة وتبين أن المرض منتشر في الضلع الرابع من الصدر، وتالياً تم استئصال جزء من الورم، وقرر الطبيب إعطائي علاجاً كيماوياً، واستمررت على العلاج لمدة ثلاث سنوات، وكانت حالتي الصحية تتحسن شيئاً فشيئاً، وكنت أتردد على العيادات التخصصية لإجراء الفحوص الروتينية للتأكد من عدم انتشار المرض، ولكن في العام الماضي وفي إحدى الزيارات للمستشفى تبين أنني مصاب بالمرض في الكلية الثانية، وتالياً دخلت غرفة العمليات وتم استئصال الورم فقط من الكلية للحفاظ عليها».

وتابع: «انتكست حالتي الصحية في العام الجاري بشكل كبير ودخلت على إثرها مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء الفحوص اللازمة، وأكد لي الطبيب أن هناك اشتباهاً بانتشار مرض السرطان في البنكرياس، كما أكد أني في حاجة ماسة إلى فحوص وعملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم، تبلغ كلفتها 39 ألف درهم، وهذا مبلغ كبير مقارنة بإمكانات أسرتي المالية المتواضعة».

وشرح أن لديه ابناً يعمل في جهة خاصة براتب 15 ألف درهم، وهو رب أسرة ولديه أبناء، فضلاً عن وجود مستلزمات بنكية مترتبة عليه، كما أن لديه ابنة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة براتب 3000 درهم، مضيفاً: «أسرتي لا تستطيع تدبير المبلغ حيث يفوق قدراتها المادية المتواضعة».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تكاليف العملية العاجلة التي يحتاجها.

