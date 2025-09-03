«أبوليث» يعجز عن سداد 13.5 ألف درهم كلفة ولادة زوجته

يعجز (أبوليث) عن سداد 13 ألفاً و523 درهماً، كلفة ولادة زوجته وإقامتها مدة خمسة أيام تحت الملاحظة الطبية بمستشفى خاص في رأس الخيمة.

وأوضح التقرير الطبي الصادر من المستشفى أن زوجة (أبوليث) تبلغ من العمر (32 عاماً)، وأدخلت قسم الطوارئ وهي تعاني آلام ولادة حادة، حيث كانت في الأسبوع الثاني من الشهر التاسع من الحمل، وخضعت لعملية ولادة قيصرية.

وأضاف التقرير أن الأم مكثت في المستشفى خمسة أيام تحت الملاحظة، بعد تعرضها لمضاعفات ما بعد الولادة، حتى تمكنت من استعادت صحتها وعافيتها، فترتبت عليها فاتورة بلغت 13 ألفاً و523 درهماً، يعجز الزوج عن سدادها.

وروى (أبوليث) مشكلته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في مايو من العام الجاري، رزقني الله بطفلي الرابع، وكانت الفرحة تغمرنا بقدومه، نظراً إلى خوفنا الشديد من أن نفقده بعد أن عانت زوجتي مضاعفات أثناء ولادتها، وفي مراحل حمل زوجتي عملت جاهداً على أن أوفر سبل الراحة لها، إضافة إلى الالتزام بجميع مراجعاتها وفحوص الحمل دورياً، لأنها أجرت في حملها السابق عملية قيصرية».

وتابع: «أعاني ظروفاً مالية صعبة، وأعجز عن سداد المبلغ، فأنا المعيل الوحيد لأفراد الأسرة المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل)، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 3000 درهم، أسدد منه إيجار المسكن، وتكاليف علاج وتأهيل أحد أطفالي الذي يعاني إعاقة جسدية وحركية، ويحتاج إلى رعاية ومستلزمات خاصة، فيما يذهب بقية المبلغ لتغطية مصروفات الحياة المعيشية اليومية للأسرة».

ويناشد الزوج أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته على تدبير المبلغ المترتب عليه للمستشفى.

• الزوج يعيل أسرة مكونة من أربعة أبناء وزوجة، ودخله الشهري بالكاد يغطي النفقات المعيشية.