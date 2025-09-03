«أبوحنان» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي           

يعاني (أبوحنان - 56 عاماً) فشلاً كلوياً إضافةً إلى أمراض مزمنة، منها السكري وضغط الدم والكوليسترول، وقد تفاقمت حالته في الآونة الأخيرة، ما استدعى خضوعه لجلسات غسيل كلوي منتظمة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ويحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بكلفة 23 ألفاً و800 درهم، ليستطيع الاستمرار في تلقي العلاج بشكل منتظم، إلا أن ظروفه المالية الصعبة تحول دون توفير مبلغ تجديد التأمين الصحي.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأن «المريض يبلغ من العمر 56 عاماً، ويعاني الفشل الكلوي الشديد، ويحتاج إلى غسيل كلوي بشكل دائم للسيطرة على حالته الصحية».

ويروي المريض (أبوحنان) قصة معاناته مع المرض، لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «تدهورت حالتي الصحية كثيراً منذ أكثر من 15 عاماً، بعد إصابتي بمرض السكري الذي سبب لي أمراضاً أخرى، منها ارتفاع في الضغط، والكوليسترول، وأصبحت بحاجة إلى أدوية بشكل مستمر».

وأضاف: «منذ عامين، شعرت بألم في جهة اليمين من البطن، فذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وقد أظهرت الفحوص أنني أعاني خللاً في عمل الكلى، وهناك اشتباه في فشل كلوي، لكن الطبيب طمأنني وقال لي من المحتمل أن يكون هناك خطأ في نتيجة التحاليل، وطلب مني إعادة الفحوص بعد أسبوع، ووصف لي بعض الأدوية والمسكنات والمضادات لتخفيف الالتهاب».

وتابع: «استمررت في تناول الأدوية، وشعرت بتحسن بعض الشيء، لكن تعرضت في ما بعد لمضاعفات نقلت على إثرها إلى المستشفى، ومكثت أياماً عدة، وتلقيت خلالها العناية الطبية اللازمة، وخلال تلك الفترة خضعت لفحوص وتحاليل أظهرت إصابتي بفشل كلوي، وأكد الطبيب المختص أنني أحتاج على الفور إلى جلسات الغسيل الكلوي، مع ضرورة المواظبة على تناول أدويتي باستمرار، كما حذر من أن الإهمال سيسبب خطورة على حياتي، إضافة إلى أنه طلب أيضاً الالتزام بتناول غذاء مفيد من أجل المحافظة على مناعتي».

وأكمل (أبوحنان): «أحتاج إلى استخراج بطاقة التأمين صحي، بقيمة 23 ألفاً و800 درهم، وأعجز أنا وأسرتي عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، كما أنني عاطل عن العمل بسبب المرض، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة».

ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي لمتابعة علاجه في ظل وضعه الصحي المتدهور.

