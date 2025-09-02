«أبوإسلام» يعاني التهاب القولون التقرحي ويحتاج إلى حقن بـ 40.5 ألف درهم

يعاني (أبوإسلام - 30 عاماً) التهاب القولون التقرحي من نوع «كرونز»، إضافة إلى صدفية منتشرة في أجزاء من جسمه، تشمل الظهر والبطن والفخذين والوجه.

ويحتاج المريض إلى حقن من نوع «هيوميرا» لمدة تسعة أشهر، تبلغ كلفتها 40 ألفاً و500 درهم، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتأمين هذا المبلغ.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على سداد كلفة الحقن، حتى يتمكن من الشفاء من مرضه والعودة إلى أسرته والوفاء بالتزاماته نحوها.

وفال (أبوإسلام) لـ«الإمارات اليوم» إنه أصيب، في بداية العام الجاري، بمرض في الدماغ اضطره إلى السفر لبلاده لإجراء عملية جراحية هناك، وبعد العملية بفترة أصيب باضطراب مناعي سبّب له التهاب القولون التقرحي، وأصابه بإسهال شديد وإمساك، وارتفاع في حرارة الجسم، وألم في البطن ونزول دم عند التبرز.

وأضاف: «اتجهت إلى أحد المستشفيات في دبي، وخضعت لفحوص طبية، وتبيّن أنني مصاب بهذا المرض، وقد أكد لي الطبيب أنني أحتاج إلى الحقن لمدة سنة، بمعدل حقنتين شهرياً (كلفة الحقنتين 4500 درهم)، لكن إمكاناتي المالية المتواضعة تمنعني من سداد هذا المبلغ الكبير، ما يحول بيني وبين العلاج، علماً بأنني مصاب بمرض الصدفية منذ خمس سنوات، وهو منتشر في جسمي بشكل مخيف، ويغطي أجزاء من الظهر والبطن والفخذين والوجه»، وذكر أن بعض الأصدقاء ساعدوه في سداد قيمة الحقن لمدة ثلاثة أشهر، فيما يحتاج حالياً إلى قيمة الحقن لمدة تسعة أشهر، وتبلغ الكلفة الإجمالية 40 ألفاً و500 درهم.

وقال إنه متوقف عن الحقن منذ شهر، ولا يعرف كيفية تدبير كلفتها في ظل وضعه الصحي المتردي، مضيفاً أنه قدّم طلبات مساعدة لمؤسسات وجمعيات خيرية عدة، لكنه لم يتلقَّ منها رداً. وشرح المريض أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، وأنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4120 درهماً، يسدد منه إيجار المسكن.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الحقن، قبل أن يتفاقم وضعه الصحي ويزداد سوءاً.

التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، التي تسبب التهاباً وتقرحات في جزء من السبيل الهضمي.

ويصيب الالتهاب البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، وهذا الجزء الذي يُطلق عليه القولون والمستقيم، وتتطوَّر الأعراض بمرور الوقت عادةً بدلاً من ظهورها فجأة، ويمكن أن يضعف التهاب القولون التقرحي الجسم، وأن يؤدي أحياناً إلى مضاعفات تهدد الحياة، ويمكن أن يقلل العلاج من أعراض المرض ويخففها إلى حد كبير، كما أنه قد يحقق شفاءً طويل الأمد، ولايزال السبب الدقيق للإصابة بالتهاب القولون التقرحي غير معروف.

