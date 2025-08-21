«أم نور» تحتاج إلى 39 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

تعاني (أم نور - صومالية - 63 عاماً) أمراضاً مزمنة، أبرزها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، إضافة إلى هشاشة العظام التي أصابتها لاحقاً، وتحتاج إلى 39 ألفاً و104 دراهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، ومتابعة علاجها بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، غير أن إمكانات أسرتها المالية الصعبة لا تسمح بتدبير المبلغ.

وروت المريضة (أم نور) قصة معاناتها مع المرض، لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «أعاني ضغط الدم والسكري وهشاشة العظام منذ عام 2016، حيث بدأت الأعراض بدوار في الرأس، وصداع متكرر، وضيق في التنفس، وتورم في الساقين، وتعب وآلام في الظهر، وعدم القدرة على الوقوف ساعات طويلة، إلى أن تدهورت حالتي الصحية، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأضافت: «أصبحت أتردد على المستشفى بشكل مستمر لتلقي العلاج، لكنني توقفت عن العلاج والأدوية في فبراير من عام 2024، بسبب عدم قدرتي على تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بي، حيث تحتاج إلى 39 ألفاً و104 دراهم للتجديد، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية في الآونة الأخيرة».

وتابعت: «زوجي هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من سبعة أفراد، ويعمل في قطاع خاص، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 5000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية مصروفات الحياة المعيشية اليومية».

وتناشد المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها، ومساعدتها على تدبير كلفة تجديد البطاقة الصحية، لتستطيع متابعة علاجها في ظل وضعها الصحي المتدهور.

• دخل الزوج متواضع جداً وبالكاد يغطي مصروفات الأسرة المكونة من 7 أفراد.