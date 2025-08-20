«ليلى» من أصحاب الهمم تحتاج إلى علاج بـ 53.6 ألف درهم

تعاني (ليلى - أردنية - 26 عاماً) شللاً نصفياً في الأطراف السفلية، ‬بسبب تعرّضها لنقص في الأوكسجين أثناء الولادة، ما سبب لها ضموراً في المخ، أدى إلى تلف في الأعصاب، وعدم القدرة على الحركة، وفق تقرير طبي صادر عن أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والعلاج الطبيعي في عجمان، وتحتاج إلى كرسي متحرك، وجهاز تنفس، وجلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل، بكُلفة إجمالية تبلغ 53 ألفاً و620 درهماً.

وروى والد المريضة قصة معاناة ابنته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «ابنتي من أصحاب الهمم، حيث واجهت والدتها صعوبات في الولادة، ما أدى إلى نقص الأوكسجين عن الطفلة، نتج عنه ضمور في المخ، وتم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، ومكثت فيها شهراً، وبعدها تم إخراجها من المستشفى وعدنا إلى المنزل، ولكن لاحظنا بعد فترة أنها تختلف عن الأطفال حديثي الولادة، حيث تبقى نائمة طوال الوقت ولا تتحرك، حينها نقلتها إلى إحدى العيادات الخاصة، فأخبرنا الطبيب، بعد إجراء فحوص وأشعة، بأنها تعرّضت لنقص في الأوكسجين أثناء الولادة، نجم عنه إصابتها بشلل نصفي في الأطراف السفلية».

وأضاف: «كانت الصدمة كبيرة بالنسبة لنا، لكن الطبيب أكد ضرورة بدء جلسات العلاج الطبيعي ليتحسن وضعها الصحي. وبالفعل بدأنا منذ ذلك الحين العلاج لابنتي في أحد المراكز المتخصصة في عجمان، لكن إنهاء خدماتي من وظيفتي نتج عنه توقف ابنتي عن جلسات العلاج الطبيعي، بسبب عدم مقدرتنا على دفع تكاليف الجلسات، حيث أصبحنا نعتمد على راتب زوجتي البالغ 6000 درهم، وهو بالكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية».

وتابع: «بدأت الحالة الصحية لابنتي تسوء مع مرور الأيام، حيث أصبحت تعاني ضيقاً في التنفس، فنقلتها إلى المركز الذي يعالجها، حيث قال لي الطبيب المعالج إنها تحتاج إلى جهاز تنفس منزلي خاص بحالتها الصحية، وإلى جلسات علاج طبيعي، وكرسي طبي متحرك بمواصفات تناسب حالتها».

وتابع: «تبلغ تكاليف العلاج والأجهزة الطبية 53 ألفاً و620 درهماً، ونحن نعجز عن تدبير المبلغ المطلوب، حيث تعتبر زوجتي هي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من خمسة أفراد».

ويناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير تكاليف علاج ابنته في ظل وضعها الصحي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

