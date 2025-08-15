«أبويوسف» يحتاج إلى 9106 دراهم لتجديد التأمين الصحي

يعاني (أبويوسف - 61 عاماً)، سرطان الرئة وأمراض الكليتين وارتفاع ضغط الدم، كما أصيب بجلطة دماغية أثرت في حركة يده ورجله اليمنى.

ويتلقى (أبويوسف) علاجه بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، منذ عام 2019، إلا أن انتهاء صلاحية بطاقة التأمين، وعدم قدرته على تجديدها، يحولان دون استكمال رحلة علاجه، إذ يحتاج إلى 9106 دراهم (قيمة تجديد البطاقة)، بينما لا تسمح له ظروفه المالية بتدبير هذا المبلغ.

وقد توجه المريض إلى أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مناشداً إياهم مدّ يد العون له ومساعدته على مواصلة العلاج.

وروى (أبويوسف) قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «بدأت المشكلة في ديسمبر عام 2019، إذ شعرت بضيق مفاجئ في التنفس، رافقته آلام في الصدر، ازدادت حدتها عند التنفس، كما لاحظت خروج دم عند السعال».

وتابع: «ظننت في البداية أنها أعراض بسيطة يمكن أن تزول بمجرد تناول بعض المسكنات وتقليل كمية الأكل قبل النوم، إلا أن الآلام ازدادت يوماً بعد آخر، ولم تعد المسكنات تُجدي نفعاً».

وأضاف: «استمرت معاناتي مع الألم إلى درجة أنني فقدت القدرة على احتماله، فنقلني ابني (يوسف) إلى قسم الطوارئ في مستشفى شخبوط، حيث أجريت لي الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، وتم أخذ عينة من الرئة، وأظهرت النتائج وجود أورام خبيثة على جدار الرئة، فخضعت لعملية جراحية مستعجلة لاستئصالها، ومكثت في المستشفى لمدة 25 يوماً، أتلقى العلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على المرض».

وتابع (أبويوسف): «بعد تحسن حالتي الصحية، أكد لي الطبيب ضرورة المتابعة، وإجراء الفحوص اللازمة، وأخذ الأدوية والعقاقير الطبية في مواعيدها، ولم أواجه مشكلة في تأمين التكاليف، لأن التأمين الصحي وفر لي التغطية اللازمة، وفي عام 2020 أصبت بجلطة دماغية ألزمتني الفراش لمدة 40 يوماً، وأفقدتني القدرة على الاستمرار في أدام مهام عملي، ما أرغمني على ترك مصدر الدخل الوحيد الذي كنت أنفق منه على أسرتي المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل)، حيث كنت أعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وأتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 5500 درهم، أسدد منه إيجار المسكن».

وأضاف: «في مايو من العام الجاري، لم أتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي لتابعة جلسات العلاج وأخذ الأدوية التي أحتاجها في أوقاتها، ما أدى إلى تدهور حالتي الصحية، وتفاقم المرض»، معرباً عن تخوفه من نتائج التوقف عن تناول الأدوية وجلسات العلاج.

وناشد المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى يتمكن من استئناف رحلة علاجه.

وأكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية حاجة المريض إلى حقن وعقاقير طبية، ومراجعات دورية منتظمة لمتابعة حالته الصحية.

ولا تظهر أعراض سرطان الرئة دوماً في المراحل المبكرة من المرض، ما يعني أنه يشخص عندما يكون في مرحلة أكثر تقدماً.