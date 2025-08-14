متبرع يسدد 9132 درهماً لتجديد التأمين الصحي لـ «أبوجميل»

تكفل متبرع بسداد 9132 درهماً كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي للمريض (أبوجميل - 64 عاماً)، الذي يعاني سرطان البروستاتا منذ عامين، ويتلقى العلاج في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى الشركة لتجديد بطاقة التأمين الصحي، وأعرب المريض عن سعادته البالغة، وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل ظروفه المالية والصحية الحرجة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة المريض (أبوجميل)، حيث يتطلب علاجه إبراً من نوع خاص للسيطرة على حالته الصحية، إضافة إلى أدوية الضغط والسكري والكوليسترول، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة، قبل أن تتعرض حياته للخطر.

وسبق للمريض (أبوجميل) أن روى قصته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة، إذ كان يعاني من ألم وصعوبة في التبول، وكان يشعر بالتعب بشكل دائم ومستمر، فاصطحبه ابنه إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف: «ذهبنا إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد معاينة الطبيب المختص طلب إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، أظهرت أنني أعاني ارتفاع مستوى البروتين (PSA) في الدم، إضافة إلى اشتباه في سرطان البروستاتا، وحاول الطبيب طمأنتي باحتمالية أن يكون هناك خطأ في نتيجة التحاليل، وطلب إعادتها بعد أسبوع، وأعطاني بعض الأدوية والمسكنات».

وتابع: «التزمت بالأدوية وشعرت بتحسن قليل، وبعد فترة عاد الألم بقوة، ولم أكن أستطيع تحمله، فنقلني ابني بسيارة إسعاف إلى المستشفى مرة أخرى».

واستطرد: «مكثت في المستشفى أياماً عدة لتلقي العناية الطبية اللازمة لحالتي الصحية، وخلال تلك الفترة تم إجراء فحوص وتحاليل جديدة أثبتت إصابتي بسرطان البروستاتا، ونصح الأطباء بضرورة الخضوع لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي في أسرع وقت ممكن للسيطرة على المرض، إضافة إلى الالتزام بجدول غذائي غني بالعناصر المفيدة للمناعة، وإلا ستتعرض حياتي للخطر».

وأوضح أن وضعه الصحي تحسن كثيراً مع الالتزام بالعلاج، ولكن تدهورت حالته أخيراً بعد توقفه عن أخذ الدواء بسبب انتهاء صلاحية التأمين الصحي، مشيراً إلى أن تجديده يتطلب 9132 درهماً، مؤكداً أنه يعجز هو وأسرته عن تدبير المبلغ المطلوب.

ولفت إلى أن ابنه هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من خمسة أفراد، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 6000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، وما يتبقى لا يكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة من أجل إنقاذ حياته.