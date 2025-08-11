سرطان القولون يُهدّد حياة «أبوماجد»

يعاني (أبوماجد - سوداني - 61 عاماً) سرطان القولون منذ أشهر، وتزايدت مضاعفات مرضه في الفترة الأخيرة، ما سبب له مشكلات صحية عدة احتاج على إثرها إلى نوع خاص من الحقن للسيطرة على حالته الصحية، إضافة إلى حاجته المستمرة إلى أدوية الضغط والسكري والكوليسترول، لكن المشكلة التي تواجهه حالياً هي انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، وعدم قدرته على سداد قيمة تجديدها البالغة 9160 درهماً، ما حال بينه والاستمرار في تلقي علاجه.

وناشد (أبوماجد) أهل الخير مساعدته على تدبير كلفة تجديد البطاقة، لمنع مرضه من الاستفحال وعدم تعريض حياته للخطر.

وقدّم تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لحالته الصحية، مؤكداً أنه يعاني سرطان القولون، وأنه تلقى علاجاً إشعاعياً وكيماوياً، وشدد على حاجته إلى حقن طبية من نوع خاص، كما أكد معاناته أيضاً ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري.

ويروي (أبوماجد) قصة معاناته مع المرض قائلاً، إن حالته الصحية تدهورت كثيراً قبل أشهر، إذ أصيب بألم في البطن، وفقد القدرة على تناول الطعام والشراب، كما أنه فقد كثيراً من وزنه، ورافق ذلك شعوره الدائم بالتعب.

وقال: «اعتقدتُ أن لديّ نقصاً في بعض الفيتامينات، فطلبت من ابني أن يتوجه بي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد معاينة الطبيب المختص لي، طلب مني إجراء فحوص وتحاليل مخبرية، أظهرت نتيجتها أنني أعاني ورماً في المعدة، واشتبه الطبيب في إصابتي بسرطان القولون، وطلب مني إعادة الفحوص بعد أسبوع، ووصف لي بعض الأدوية والمسكنات والمضادات، وقد شعرت بتحسن طفيف بعث في نفسي التفاؤل، لولا أنني شعرت بدوخة وأغمي عليّ، خلال توجهي إلى البقالة لشراء بعض الأغراض للمنزل، فاتصلت زوجتي بالإسعاف، وبعد نقلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث مكثت بضعة أيام تلقيت خلالها العناية الطبية للازمة، أعدتُ إجراء الفحوص والتحاليل، كما طلب مني الطبيب، ليتبين أنني مصاب بسرطان القولون فعلاً».

وتابع: «قرر الطبيب البدء بالعلاج الإشعاعي والكيماوي على الفور، للسيطرة على السرطان ومنعه من مواصلة الانتشار في جسمي، وبعد انتهاء رحلة العلاج، وتحسّن وضعي الصحي، أكد لي أنني سأحتاج إلى حقن من نوع خاص للسيطرة على حالتي الصحية، فاعتمدت على التأمين الصحي في تغطية كلفة العلاج والحقن، لكن انتهاء صلاحية بطاقة التأمين اضطرني للتوقف عن تناول الأدوية والحقن، على الرغم من أن الطبيب أكد لي أن ذلك سيتسبب في تدهور وضعي الصحي».

وشرح المريض أن كلفة تجديد البطاقة تبلغ 9160 درهماً، إلا أنه عاجز عن سداد هذا المبلغ، نظراً إلى سوء وضعه المالي، وعدم قدرته على العمل للإنفاق على علاجه.

وتابع المريض أن أسرته تتكون من ستة أفراد، وأنه يعتمد على ابنه الكبير في المأكل والملبس، مناشداً ذوي القلوب الطيبة مدّ يد الخير له، لمساعدته على تدبير كلفة تجديد بطاقة التأمين الصحي.

• المريض تلقى علاجاً إشعاعياً وكيماوياً في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.