«أميرة» تعاني حروقاً بليغة.. وتحتاج إلى عملية بـ 40.7 ألف درهم

تعاني الطفلة (أميرة - عامان - باكستانية) حروقاً بليغة وتشوهات من الدرجة الثالثة، نتيجة تناولها مادة حارقة وسكبها على جسمها أثناء اللعب، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بـ40 ألفاً و750 درهماً لترميم المعدة والمريء وإصلاح التشوهات، ويناشد والدها أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة علاج ابنته وإنقاذ حياتها من الخطر.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الطفلة مصابة بحروق خطيرة تهدد حياتها، مشيراً إلى حاجتها إلى البدء في العلاج خلال أسرع وقت ممكن.

وقال والد الطفلة المريضة لـ«الإمارات اليوم»: «كانت ابنتي تلعب ودخلت المطبخ خلال عملية تنظيف المنزل، وكان محلول التنظيف (الأسيد) على الأرض، فتناولته وسكبت بعضه على جسدها، وفجأة سمعت أمها صراخها، فأسرعت إليها فوجدتها طريحة على الأرض وتبكي بشدة».

وأضاف: «أخبرتني زوجتي بما حدث، فذهبت مسرعاً إلى المنزل ونقلنا ابنتي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إسعافها وإعطاؤها بعض المسكنات والمهدئات للسيطرة على وضعها الصحي، ولكن حالتها الصحية تدهورت فجأة».

وتابع: «نُقلت على الفور إلى قسم العناية المركزة بسبب خطورة حالتها، وأكدت الفحوص الطبية إصابتها بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة في معدتها والمريء وأجزاء من جسدها، وأخبرنا الطبيب المعالج أنها تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة بقيمة 40 ألفاً و750 درهماً، لترميم التشوهات وتطهير الأجزاء المحترقة، وإزالة الجلد الذائب، وزراعة جلد جديد».

وأوضح أن ابنته تعيش تحت تأثير التخدير الكلي، وكلما أفاقت يتعالى صراخها من شدة الألم، فقرر الأطباء تخديرها بصفة مستمرة، حتى لا تؤدي شدة الألم إلى صدمة عصبية تتسبب في وفاتها.

وأشار إلى أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، يسدد منه 1500 درهم لإيجار المسكن والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أسرته المكونة من خمسة أفراد، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب لإجراء العملية الجراحية لابنته قبل فوات الأوان.

والد الطفلة:

• أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3000 درهم، أسدد منه 1500 درهم لإيجار المسكن والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أسرتي المكونة من 5 أفراد.