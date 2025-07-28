«محمد» يقبع في السجن على ذمة دية شرعية بـ 150 ألف درهم

يُنفّذ (محمد - سوري - 34 عاماً) عقوبة السجن على ذمة دية شرعية بقيمة 150 ألف درهم، نتيجة تسببه في موت عامل بالخطأ، من خلال إهماله وعدم قيامه بواجبات عمله، إذ إنه لم يوفر مشرف عمال في الموقع، ولم يوفر أدوات الأمن والسلامة للعمال، وسمح للمتوفى بالصعود على سقالة دون ارتداء الخوذة أو استعمال حبل السلامة، ما أدى إلى سقوطه منها ووفاته.

وقال (محمد) لـ«الإمارات اليوم» إنه ترك خلفه زوجة وتوأماً يبلغ خمس سنوات، بانتظار عودته إليهم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية لذوي العامل المتوفى.

وشرح (محمد) أنه مقيم في الدولة منذ 11 عاماً، وأسس شركة خاصة معنية بمقاولات التكسية والأرضيات، لكن عمل الشركة تراجع في السنوات الأخيرة وتعرض لخسارة كبيرة.

وأضاف أن الحادث وقع، في أبريل الماضي، بعدما توجّه صباحاً إلى أحد مواقع العمل في مدينة كلباء، وكان العمال منهمكين في تركيب الحجر بالفيلا، وعند وصوله إلى هناك شاهدهم يركضون فجأة في أحد الاتجاهات، وعند سؤالهم أخبروه بأن أحد العمال سقط من الأعلى.

وتابع: «توجهت إلى العامل المصاب، وشاهدت الدم يخرج من فمه، فسارعت إلى نقله لمستشفى كلباء، وتم عمل تقرير طبي يفيد بأن المصاب كان في حالة توقف قلبي وتنفسي، مع وجود نزيف شديد في الأذنين والفم، وعلامات على وجود كسر في الفخذ والساق اليمنى، وقد حاول المسعفون إنعاشه مرات عدة لكن بلا جدوى».

ولفت إلى تحويل القضية إلى المحكمة، وصدور حكم قضائي ضده بالحبس، وسداد قيمة الدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم.

وقال: «أقبع في السجن المركزي بالشارقة على ذمة قضية الدية الشرعية، فيما اضطر أفراد أسرتي إلى إخلاء المسكن جراء عدم قدرتهم على سداد أقساط الإيجار، وعدم قدرتي على سداد المتأخرات، بحكم وجودي في السجن، علماً بأنهم يقيمون حالياً مع أحد الأقارب، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها أنا وأسرتي».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية الشرعية المترتبة عليه، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته.

زوجة «محمد»

وابناه اضطروا إلى إخلاء المسكن جراء عدم قدرتهم على سداد الإيجار.