«أبونادر» يعجز عن سداد 48.6 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبونادر - سوري) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 48 ألفاً و607 دراهم، بسبب ظروف مالية صعبة يمر بها، وأقام ضده صاحب المسكن دعوى قضائية يطالبه بالسداد وإخلاء المنزل، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في تدبير المبلغ.

وقال (أبونادر) لـ«الإمارات اليوم»: «جئت إلى الدولة عام 1989، وعملت في قطاعات عدة، وكنت أتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 6000 درهم، تمكنت من خلاله من توفير حياة مستقرة لأسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل)».

وأضاف: «لم أشكُ من أي عقبات أو عراقيل خلال الأعوام الماضية، حتى جاء مارس عام 2020، إذ واجهت الشركة التي كنت أعمل فيها مشكلات مالية وأنهت خدماتي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أنفق ما ادخرته من أموال خلال سنوات عملي السابقة، واضطررت إلى بيع جميع المقتنيات التي كانت لدينا من أرض زراعية وسيارة وذهب، حتى نتمكّن من العيش وتوفير قوت يومنا».

وتابع: «نفدت جميع أموالنا في عام 2023، وبدأت الديون والالتزامات تتراكم على عاتقي، وأصبحت عاجزاً عن سداد المتأخرات الإيجارية للمسكن الذي أسكنه وأولادي في إمارة عجمان، بقيمة 48 ألفاً و607 دراهم لمدة عامين، وحاولت شرح ظروفي الصعبة للمالك، لكنه رفض التسوية ورفع دعوى قضائية لمطالبتي بالسداد وإخلاء المنزل».

وأوضح أنه حاول الحصول على فرصة عمل يستطيع من خلالها تدبير المصروفات اليومية وسداد الديون المتراكمة عليه، لكن من دون جدوى.

واستطرد: «أصبحت مُهدداً بالسجن في حال عجزي عن دفع تلك المتأخرات، وعائلتي مهددة بالتشتت في حال إخلاء المنزل وتسليمه للمالك»، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته في فك كربته، والوقوف إلى جانبه حتى يتخطى محنته.

«أبونادر»:

• فقدتُ وظيفتي في مارس 2020، وأنفقت كل أموالي ومدخراتي، حتى تراكمت الديون والالتزامات على عاتقي، ولديّ أسرة مكونة من 3 أبناء وزوجة.