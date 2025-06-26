«أم نزار» تعاني أمراضاً مزمنة.. وتحتاج إلى علاج بـ 40.3 ألف درهم

تعاني (أم نزار - سورية - 78 عاماً) أمراضاً مزمنة، متمثلة في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، وتحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية خاصة مدى الحياة، إضافة إلى مراجعات دورية في المستشفى، بكلفة 40 ألفاً و341 درهماً لمدة عام، ويناشد ابنها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتعرض حياة والدته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن عدم انتظام المريضة في تناول العلاج مدى الحياة، يعرّض حياتها للخطر.

وروي ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «تعاني والدتي أمراضاً مزمنة منذ سنوات عدة، منها السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وسبق أن أُدخلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وتبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل الطبية أن حالتها الصحية غير مستقرة، وتحتاج إلى تناول أدوية وعقاقير طبية بشكل منتظم مدى الحياة، من أجل السيطرة على حالتها الصحية والحفاظ على حياتها».

وأضاف: «حذّر الأطباء من عدم الانتظام في تناول الأدوية، حتى لا تتعرض حياتها للخطر، والمشكلة أن التأمين الصحي لا يغطي هذه العلاجات، في حين أنها تحتاج إليها مدى الحياة».

وتابع: «أنا المعيل والابن الوحيد لوالدتي المسنّة، وأحضرتها إلى الدولة في عام 2014، حتى أستطيع رعايتها والاهتمام بها نظراً إلى كبر سنها، ولكي أكون قريباً منها، حيث تمنعني طبيعة عملي من القدرة على الذهاب إلى بلدي لزيارتها من حين إلى آخر».

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كان حريصاً على إجراء الفحوص والمتابعة الدورية لوالدته وشراء الأدوية المقدرة بـ40 ألفاً و341 درهماً في العام، لافتاً إلى أن الوضع أصبح صعباً بسبب كثرة التزاماته، موضحاً أنه يتقاضى راتباً شهرياً 10 آلاف درهم، لكنه في المقابل يسدد قرضاً بنكياً، وإيجار المسكن والرسوم الدراسية، والباقي يذهب لمتطلبات الحياة الأساسية لأسرته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجته (ربة منزل) ووالدته المسنة.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لشراء الأدوية حتى لا تتعرض حياة والدته للخطر.

الابن:

• أنا المعيل الوحيد لوالدتي المسنّة، وأتقاضى 10 آلاف درهم شهرياً، أسدد منها قرضاً بنكياً، وإيجار المسكن ومتطلبات الحياة الأساسية لأسرتي المكونة من 3 أبناء وزوجتي وأمي.